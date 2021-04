El partido de gobierno salió en defensa de Iván Duque, respaldó que no se graven productos como el café o el azúcar, e incluso sacó el espejo retrovisor para decir que la pandemia encontró a Colombia con un “endeudamiento alto, fruto del derroche” del gobierno Santos.

Horas después de que el presidente Iván Duque desautorizó a funcionarios de su propio Gobierno y aseguró que productos como el café, chocolate, azúcar o sal no serían gravados con IVA del 19 % en la próxima reforma tributaria que presentarán al Congreso, este miércoles se conoció un pronunciamiento del oficialista Centro Democrático. Al respaldar la postura de Duque, el partido de Gobierno abogó porque se graven “alimentos de lujo, como quesos madurados, salmón y cortes de carne suntuosos”.

Lea también: Café, chocolate, azúcar y sal no tendrán IVA del 19 %, asegura Duque

Incluso cuando han pasado casi tres años de gobierno, el partido volvió a sacar el espejo retrovisor y reclamó que la pandemia encontró a Colombia con un “endeudamiento alto, fruto del derroche que antecedió al gobierno actual”, sumado a la contracción “sin precedente” de 2020.

El partido dijo reconocer el esfuerzo del Gobierno Duque para atender la pandemia, “que exigió un endeudamiento de más de $150 billones en 2020 y $90 en 2021 por la caída del ingreso y el mayor gasto social y en salud”. Por ello, aseguró que “hay absoluto” consenso en la necesidad de acelerar la reactivación del empleo y apoyar a los colombianos más necesitados con transferencias económicas, a las micro, pequeña y medianas empresas a sostener el empleo y a la clase media y vulnerable con educación gratuita.

Según la colectividad, respaldan la idea de posponer la reducción de algunos impuestos, como el descuento de industria y comercio y la reducción de la tarifa de renta, para recoger algunos ingresos en los próximos años. Adicionalmente, reconocen la propuesta del Gobierno para ahorrar $39 billones en el mediano plazo “con el congelamiento y adelgazamiento del Estado, a partir de las atribuciones que se le darían al presidente de la República para realizar una reforma administrativa”.

También le puede interesar: Miembros del Centro Democrático critican reforma tributaria del Gobierno

Por otro lado, destacaron que aumente el registro de los declarantes de renta, tal como lo propone el Gobierno, que busca que quienes ganen más de $2′500.000 declaren renta, lo que no implica que la paguen: “Nos parece oportuno ampliar la base de declarantes de renta, pero no de contribuyentes. Más declarantes que no paguen. Que solo paguen los que más ganan. Aumentar la base de declarantes, que no paguen impuestos, estimula la formalización de la economía”.

Asegurando que el país vive “un momento que nos exige la mayor solidaridad”, el Centro Democrático se mostró partidario de que se puede aplicar un impuesto a los patrimonios de personas naturales, superiores a $3.000 millones, “con tarifa marginal, progresiva, descontable y transitoria, como mecanismo para cofinanciar programas sociales. También a los altos sueldos”.

Frente a los bancos, propusieron sostener la sobre tasa de renta al sector financiero con destinación específica a pequeñas obras, urbanas y rurales que incentiven la creación remedial de empleos. “Radicaremos la propuesta de crear un mecanismo de inversión forzosa al sector financiero para aumentar el crédito a las micro y pequeñas empresas como instrumento de recuperación de la senda de crecimiento”, explicaron.

La bancada del partido en el Congreso concluyó manifestando que buscarán, junto al Ejecutivo, el consenso con los demás partidos “para lograr este nuevo pacto social que nos permita superar la pandemia. Crisis sin pobreza”.