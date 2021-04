El expresidente manifestó que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no le va a manejar el Partido Liberal “a punta de mermelada”. Reclamó que el Gobierno no le está ayudando a nadie en medio de la emergencia y que Colombia es el único país que está haciendo una reforma en esas circunstancias.

En medio de la controversia desatada por el eventual trámite de una nueva reforma tributaria –en plena crisis social y económica ocasionada por el coronavirus–, este lunes se pronunció el expresidente y jefe del Partido Liberal César Gaviria, quien arremetió contra el gobierno de Iván Duque y alertó que, para sacar adelante la iniciativa, “la operación mermelada que hay hoy es gigantesca, como no la ha habido nunca”.

En contexto: El juego político que desnudó la reforma tributaria

El exmandatario expresó preocupación, señalando que este es el momento más inoportuno para el trámite de una reforma tributaria y que solo Colombia, durante la pandemia, está promoviendo un proyecto de ese calibre: “No hay un solo país en el mundo distinto a Colombia que esté haciendo una reforma tributaria. Ni uno. Nadie. A nadie se le ocurre”.

En esa línea, la emprendió contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y sus recientes declaraciones frente a que el país ‘tiene caja para unas seis o siete semanas’. Para Gaviria, que se esté promoviendo otra reforma tributaria –la tercera de este Gobierno, luego de las de 2018 y 2019 (una de ellas declarada inexequible)– obedece a que Carrasquilla ‘regaló la reforma de 2018 a los poderosos’.

“Hoy el ministro no tiene un peso en el bolsillo. Ha hecho reformas tributarias, pero no tiene un peso en el bolsillo, porque la reforma de 2018 la entregó en 2019. Le rogamos los liberales: ‘Ministro, espere a que salgan los resultados tributarios. Ministro espere a ver si se presentan otras dificultades, estamos en épocas muy difíciles’. No: regalar la reforma tributaria de 2018 a los poderosos. Eso fue lo que hizo”, explicó.

Lea también: No es una reforma tributaria, sino una transformación social solidaria, según Duque

Frente a la mermelada, el expresidente dijo que el Gobierno no le va a manejar el partido a punta de mermelada: “El señor Carrasquilla no me va a manejar el Partido Liberal a punta de mermelada con esa dañina reforma tributaria”, dijo, y fue enfático en advertir que es el director quien elabora las listas de Senado en Cámara con miras a las elecciones de 2022.

“Sería bueno que en la Casa de Nariño, el señor presidente, nuestro ministro de Hacienda, el doctor Carrasquilla, se les pase por la cabeza que las listas de Senado y Cámara no las hacen en Palacio, ni en el Ministerio de Hacienda. Las hace el Partido Liberal con unas facultades que le dan al director, o las hace el director, como las ha hecho varias veces (…) Pero la operación mermelada que hay hoy es gigantesca, como no la ha habido nunca”, sostuvo.

Acto seguido, reclamó que el Ejecutivo no gobierna: “Estaban metidos en una cosa de no gobernar terrible. Claro que no es que estén haciendo mucho para gobernar. Cuando uno se pone a mirar la agenda del gobierno… ¡guau! no tienen nada”, agregó.

El exmandatario precisó que el COVID-19 ocasionó que la teoría económica cambiara y que se requiere “keynesianismo otra vez”, en referencia a la teoría del economista John Maynard Keynes para hacer frente a la Gran Depresión de 1929 y que busca, entre otras, que los gobiernos aumenten el gasto público para estimular la economía. Incluso, Gaviria manifestó que el mundo está como cuando Franklin Delano Roosevelt asumió la Presidencia en 1933: en medio de una crisis económica global inédita.

Le puede interesar: ¿Cómo votarían las bancadas la reforma tributaria?

“(Hay que aplicarle) a esta economía muchísimos recursos, salgan de donde salgan, de emisión. Creo que el único país del mundo que no enfrentó el problema de la pandemia con un solo centavo del banco central se llama Colombia (…) En este país el Gobierno no le quiso ayudar a nadie y no estoy hablando de los alcaldes, los gobernadores o la sociedad civil. La sociedad internacional toda se ha movido a tratar de ayudar. Todo mundo se ha movido, menos el gobierno de Colombia, que no puede. Que “¿cómo vamos a meternos más en el déficit fiscal?” Está equivocado el señor ministro”, puntualizó.