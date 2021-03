César Gaviria declina invitación de Cancillería: “No quieren escuchar opiniones distintas”

Según Gaviria, la convocatoria es un trámite para cumplir la ley y no el deseo del Gobierno de escuchar voces sobre la política exterior.

El expresidente César Gaviria declinó la invitación que le hizo la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, para acudir a una reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (CARE) argumentando que el llamado no es más que una “imperiosa obligación” que tiene el presidente Iván Duque por cumplir la ley y no porque crea conveniente “que en todo el espectro político haya solidaridad con la política exterior del país”.

“Como quiera que la citación se hace con el objeto de cumplir la orden dada por el Consejo de Estado, de manera muy cordial le expreso mi decisión de no asistir a una reunión que, en mi opinión, desnaturaliza la razón por la que ésta se creó hace ya décadas”, señaló el expresidente y director del Partido Liberal en una carta.

Le puede interesar: “Ya estuvo bueno de papayeras”: Partido Liberal a Duque por vacunación

Aseguró que dichas reuniones no eran inoficiosas cuando el convocante, en este caso la Cancillería, no estaba interesado en escuchar otras opiniones: “No es útil atender reuniones cuando es claro que el convocante no quiere escuchar opiniones distintas, ni le interesa en absoluto compartir sus ideas sobre lo que debe ser nuestra política exterior”.

Para Gaviria, la “gran experiencia” de Blum y de Duque en temas internacionales hacen innecesaria una reunión de la CARE, una instancia a la que, dice, han concurrido “todos los gobiernos (…) de manera reiterada pensando en lo que conviene al país”.

“Quiero recordar que, a pesar de mis profundas diferencias con ese gobierno, asistí puntualmente a las reuniones de la Comisión Asesora que se convocaron en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. No creo haber hecho daño con mi asistencia, ni recibí nunca comentarios adversos al papel que cumplí en tales circunstancias”, señala Gaviria.

Lea también: Partido Liberal citará a debate de control político a mindefensa por nueva cifra de “falsos positivos”

Y concluye: “Cuando haya un gobierno que quiera construir consensos nacionales sobre la dirección de nuestra política exterior, estaré atento a aportar lo que pueda en esa dirección”.

De esta manera, el expresidente Gaviria, quien fue un aliado del hoy presidente Duque durante la campaña presidencial de 2018, marca nuevamente sus diferencias con el primer mandatario.

Los planes liberales para las elecciones de 2022 es llevar candidato propio a la Presidencia de la República y, en ese sentido, avanzan los encuentros para definir varios asuntos, entre esos, la definición de las listas a Congreso de la República.

Lea aquí la carta completa