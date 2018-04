César Gaviria sale a agitar el "trapo rojo" por toda Colombia

Redacción Politíca

Al expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, le han llovido muchas críticas en las últimas semanas por sus actuaciones al frente de la colectividad roja. Han dicho que está cercano a la campaña uribista de Iván Duque, tratando de arrastrar al partido hacia ese sector, en favor de su hijo, Simón, y por ser, en la actualidad, el “caballo ganador” de cara a la primera vuelta presidencial del 27 de mayo. También que fue el responsable de que el candidato liberal, Humberto de la Calle, no hiciera alianza con Sergio Fajardo. Y no ha faltado quien lo ubique cercano a la aspiración de Germán Vargas Lleras. En todos los escenarios, los rumores hablan de una supuesta “agenda oculta” que tendría el exmandatario y que, de cualquier manera, no juega a favor de De la Calle.

Pero también dicen que a las personas hay que creerles, al menos hasta que no se compruebe lo contrario. Y si algo ha hecho Gaviria en los últimos días es salir a reafirmar su compromiso con su partido y con su candidato, convencido de que aunque muchos lo den por “muerto” en la contienda presidencial, existen verdaderas posibilidades de pasar a la segunda vuelta. “Yo no tiro la toalla fácil. En las campañas en que he sido director, he llegado hasta el último momento, porque uno no abandona las batallas en el campo. Yo tengo que tratar de llevar esto al punto de definir la relación del partido con el presidente que salga elegido, si no es nuestro candidato”, enfatizó en una entrevista con El Tiempo.

Y ahora, como para que no queden dudas y no se siga en el juego de los chismes, el expresidente anuncia que iniciará una gira por todo el país para volver a agitar el “trapo rojo” en favor de Humberto de la Calle. Serán 27 departamentos los que visitará, en donde contará con el apoyo de los 49 congresistas electos del partido, senadores y representantes a la Cámara, como un claro mensaje de unidad. “Los liberales vamos a visitar hasta el último rincón de Colombia, ya hemos visitado más de 50 ciudades, donde estamos encontrando que están saliendo liberales hasta debajo de las piedras”, manifestó el fin de semana desde Cúcuta.

Y reafirmó su postura de que De la Calle es la persona mejor preparada para dirigir el país en los próximos cuatro años: “Esta gira tiene el propósito central de ver cómo vamos a respaldar, no solo los liberales, sino todos los colombianos, a Humberto de la Calle. Él es la mejor opción que tiene Colombia en estas circunstancias, es la persona que tiene la mejor preparación para entender qué es lo que nos conviene y qué es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante para consolidar la paz, porque lo que se logró fue el silencio de los fusiles”, enfatizó.

El mensaje que busca dejar es claro: digan lo que digan, César Gaviria está jugado por la candidatura de Humberto de la Calle y de ahí su intención de acompañarlo, rodearlo e impulsar sus propuestas, como lo manifestó en una reciente reunión de bancada. Sobre qué sucederá en el futuro, eso ya se verá, pues si de algo está convencido el exmandatario es que quien gane la Presidencia, si no es su candidato, tendrá que contar con el apoyo del Partido Liberal para poder gobernar, pues es una de las fuerzas más poderosas en el Congreso.