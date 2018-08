Clara López acoge la propuesta de un "Gran Pacto por Colombia" del presidente Duque

* Redacción Política

La exministra y excandidata vicepresidencial aseguró que la oposición se está preparando para ser poder y dijo que esta no puede ser cerrera, sistemática y antipática, sino que debe razonar en función del Estado y la sociedad.

La exministra y excandidata vicepresidencial Clara López, planteó que la coalición de oposición al actual gobierno del presidente Iván Duque, de la que hacen parte partidos como el Polo, la Alianza Verde, la FARC, los Decentes y el movimiento Nuestro Partido es Colombia, además de las organizaciones sociales y políticas que la integran, deben aprovechar la propuesta de un "Pacto Nacional por Colombia" planteada por el primer mandatario durante su posesión, con el fin de consensuar una agenda de temas de Estado y llegar a un acuerdo sobre lo fundamental.

Según López, esta agenda debe incluir la defensa de la vida y la construcción de la paz, la defensa de la soberanía; y la protección de las libertades y derechos democráticos como la movilización y la protesta pacífica.

“No se trata de diluir ni debilitar la oposición, sino de fortalecer los compromisos superiores de una democracia en que funcione el binomio gobierno-oposición, en esta nueva etapa en la que por primera vez existe la posibilidad de una verdadera alternancia en el poder”, explicó la exministra.

La postura de López fue puesta sobre la mesa durante la asamblea del movimiento Nuestro Partido es Colombia, que ella lidera, realizada este fin de semana en Bogotá, a la que asistieron más de 200 delegados de 20 departamentos y de todas las localidades de Bogotá. En la instalación del evento estuvieron los congresistas Iván Cepeda, Jhon Jairo Cárdenas y Victoria Sandino, además de Antonio Navarro, Claudia López y Juan Fernando Cristo.

“Se respiró un ambiente unitario y un deseo de estructurar un gran frente para defender la paz, a los líderes sociales y los derechos y libertades de la democracia. Estamos en una etapa muy interesante, con un gran bloque de oposición democrática que es de un nuevo estilo, es una oposición dialogante, creativa, que se está preparando para ser gobierno (…) yo no sé por qué aquí todo el mundo piensa que la oposición tiene que ser cerrera, sistemática, antipática. No, la oposición tiene que razonar en función del Estado y la sociedad (…) Nosotros no estamos defendiendo una parcialidad sino que queremos interpretar y defender los derechos de todos los colombianos”, enfatizó Clara López.