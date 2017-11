Claudia López, de nuevo a retractarse por sus afirmaciones

-Redacción Política

Cambio Radical “(…) es un concierto para delinquir con personería jurídica, que tiene el mayor número de parapolíticos condenados, que tiene al señor Kiko Gómez avalado, que no solamente era corrupto, sino un asesino; eso es Cambio Radical”. Esas fueron parte de las palabras de la senadora Claudia López en una entrevista con RCN Radio, el pasado 16 de agosto de 2017. Lo dijo en momentos en que hablaba del exministro Luis Felipe Henao con la periodista Yolanda Ruiz.

López se sostuvo en lo dicho cuando Ruiz le contrapreguntó si esa afirmación se le había “chispoteado”. “Yo creo eso, yo creo eso. Pero además no lo creo porque se me ocurrió ni porque me caen gordos, ni… no; es porque ese es el partido que tiene el mayor número de parapolíticos, es decir, de políticos que se aliaron con paramilitares que asesinaban colombianos para tomarse el poder, por favor, eso es un concierto para delinquir”, señaló la senadora y precandidata presidencial de la Alianza Verde.

Fueron esas declaraciones las que motivaron el inconformismo del partido Cambio Radical a interponer una acción de tutela que fue negada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Fue impugnada y, finalmente, la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo impugnado y resolvió “amparar los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del Partido Cambio Radical.

En segundo lugar, ordenó a López a retractarse de las afirmaciones dichas en la emisora. Lo debe hacer, según el fallo, “de manera explícita y pública, a través de un medio radial de amplia circulación nacional”.

Con este nuevo fallo, es la cuarta vez que la senadora Claudia López tiene que retractarse de sus afirmaciones como consecuencia de una acción judicial presentada por quien ha considerado que su honra y buen nombre han sido vulnerados. El primero en ganar una tutela contra López fue el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao, también de Cambio Radical. En entrevista con Vicky Dávila, en W Radio, López se refirió a Henao como corrupto, por lo que el exfuncionario interpuso la acción judicial que falló a su favor y López tuvo que acatar el pasado 13 de julio.

Luego fue el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien accionó jurídicamente contra López. “Queda claro porque Bustos y Néstor Humberto hundieron Tribunal de Aforados, sabían que terminarían presos si se descubría la venta de fallos", fue el mensaje publicado por la senadora en su cuenta de Twitter, lo que para el fiscal era una injuria injustificada y deshonrosa en contra de su buen nombre.

El Tribunal Superior de Bogotá le dio la razón al fiscal Martínez y López, en Twitter, hizo lo propio. “Me retracto del trino que puede interpretarse como una acusación de concusión del fiscal general. No lo es. En mi calidad de senadora, y en el ejercicio de control político, mi debate con el fiscal es sobre sus conflictos políticos y de interés como abogado, ministro y fiscal (…) no sobre la presunta concusión para venta de fallos”, escribió la senadora.

La tercera ocurrió hace una semana, cuando un fallo favoreció al representante a la Cámara del Centro Democrático por Boyacá, Ciro Ramírez. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó a López que se retractara por las afirmaciones en Twitter en las que decía que eran “cínicos y corruptos” quienes lideraban el Centro Democrático en ese departamento.