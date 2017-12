Claudia López no volverá al Congreso en 2018

-Redacción Política

Poco a poco, el panorama electoral para el próximo año se va aclarando. Esta semana comenzó, por ejemplo, con el anuncio de que Iván Duque y Sergio Fajardo serán los candidatos presidenciales del Centro Democrático y de la Coalición Colombia, respectivamente, mientras que los partidos políticos comenzaron a inscribir sus listas al Congreso para las elecciones de 2018. En esa movida de fichas, la senadora Claudia López anunció que no buscará repetir curul.

Aunque en un primer momento se dijo que, luego de que Sergio Fajardo fuera elegido como el candidato presidencial de la Coalición Colombia, Claudia López y Jorge Robledo encabezarían las listas al Senado de sus respectivos partidos: la Alianza Verde y el Polo Democrático. Pero esas especulaciones, al menos en lo que se refiere a los verdes, fueron desmentidas por la propia López.

La actual senadora, entrevista con Blu Radio, aseguró que no retomará su curul en el Congreso, a la que llegó en 2014 con una de las votaciones más largas en esa ocasión, a pesar de que “el partido me insistió mucho en que encabezara la lista del Senado, pero yo había dicho que no volvía”.

También explicó que quien heredará esa curul será Angélica Lozano, quien en 2014 fue su fórmula para la Cámara de Representantes. Lozano, estará acompañada por Juanita Goebertus en Bogotá, quien hizo parte de la delegación del Gobierno en el proceso de paz con las Farc en La Habana, y por Daniel Duque en Antioquia. Al respecto, López explicó que “esa es una decisión que habíamos tomado desde hacía mucho tiempo”.

De su paso por el Congreso, aseguró que, aunque fue “una gran escuela”, no quería repetirlo. Algo que resulta en una reafirmación de lo que dijo a mediados de 2016, cuando afirmó en varias entrevistas que “al Congreso no vuelvo, ni porque me paguen el baloto”. Dijo también que lo que sigue para ella, al menos en el plano político, es apoyar la candidatura de Fajardo a las elecciones presidenciales e impulsar la lista de los verdes para el Congreso, con la que buscan “renovarlo”.

Aunque voces reconocidas como la de la propia López, la de Antonio Navarro (quien buscará llegar a la Alcaldía de Bogotá en 2019) y la de Jorge Iván Ospina (que aspiraría a la Gobernación del Valle del Cauca), los verdes los verdes comienzan a mover el ajedrez político para intentar no solo mantener su presencia en el Congreso, sino ampliarla con más curules. Por eso, por ejemplo, Antanas Mockus, quien fue derrotado en segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2010, encabezará la lista de este partido al Senado.