CNE certifica votos que darían curules a Colombia Justa-Libres en el Senado

-Redacción Política

En una audiencia de escrutinios llevada a cabo este martes en el Consejo Nacional Electoral, dicha corporación reconoció la validez de los votos que logró el movimiento político Colombia Justa-Libres en las pasadas elecciones legislativas. Lo anterior significa, según el vocero y cabeza de lista de dicho movimiento, John Milton Rodríguez, que podrán obtener las tres curules al Senado que afirman haber ganado con la votación que obtuvieron los candidatos en ese proceso electoral.

(Lea: Los votos que no le aparecen a Colombia Justa-Libres)

“Quedó en evidencia que esos votos no fueron fraudulentos, que lo que dijeron era mentira y nuestras curules siguen en firme”, dijo Rodríguez a este diario, al término de la audiencia en el CNE. No obstante, aún no tienen las credenciales que ratifican tal dignidad pues apenas hasta este 19 de julio -el día anterior a la posesión del nuevo Congreso-, el Consejo Electoral serán entregadas. “Mañana hay una nueva audiencia”, confirmó el eventual senador de la República.

En dicha audiencia también hizo presencia la Procuraduría General de la Nación lo que, según Rodríguez, era fundamental para descartar cualquier irregularidad en el proceso electoral ante ese ente de control. “Nuestra votación certifica a Colombia Justa-Libres que tenemos tres senadores”, reiteró el líder del movimiento político que representa, al menos, al 80% de las iglesias cristianas en el país. Según los datos de preconteo, ellos obtuvieron 462.529 votos, superando el umbral electoral que se encuentra en los 459.215 votos

(Lea: Colombia Justa-Libres prende las alertas en defensa de las curules ganadas en los escrutinios)

Las credenciales que entregaría el CNE este jueves a Colombia Justa-Libres corresponderían a John Milton Rodríguez, Eduardo Emilio Pacheco y Edgar Enrique Palacio. En contraste, al entrar estos tres senadores, perderían las curules otros partidos que, en concreto, serían, Soledad Tamayo, del Partido Conservador; Jorge Guevara, de la Alianza Verde; y Gloria Flórez, de la lista de la Decencia.