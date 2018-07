CNE salvó la curul de Antanas Mockus

Redacción Politíca

Con seis votos en contra y dos a favor, fue derrotada la ponencia del magistrado Bernardo Franco en el Consejo Nacional Electoral (CNE), que argumentaba una supuesta inhabilidad del exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, para poder ejercer como senador de la República por la Alianza Verde, a partir del próximo 20 de julio. Ahora, el alto tribunal electoral deberá analizar y votar una nueva ponencia, a cargo de la magistrada Gloria Gómez, que fundamenta las razones por las cuales sí puede ocupar su curul.

La ponencia derrotada, de 70 páginas, planteaba la inhabilidad ante la firma de un convenio por $428 millones, entre la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Postconflicto y Corpovisionarios, el cual que tenía por objetivo “aunar esfuerzos humanos, administrativos, técnicos y financieros para apoyar el diseño y la implementación de un ejercicio de división compartida en el Departamento de Cundinamarca, que, desde el enfoque de cultura ciudadana, contribuya a la construcción de una mirada de paz por parte de la ciudadanía (…)”. Si bien dicho convenio aparecía firmado por Henry Murraín Knudson, como director ejecutivo de Corpovisionarios, hay un certificado de la Cámara de Comercio en el que Mockus figura como presidente de la organización.

El exalcalde, en sus descargos ante el CNE, señaló que desde el 4 de septiembre de 2006, es decir, hace 12 años, la representación legal de Corpovisionarios se encuentra delegada en el director ejecutivo y no recae sobre él. Este, según Mockus, es el “motivo por el cual no he firmado uno solo de los contratos y convenios que la Corporación (Corpovisionarios) ha celebrado y ejecutado a lo largo de estos 12 años”. Además, señaló que renunció a su cargo de presidente de la organización el 19 de marzo de 2018.

Sin embargo, para el magistrado Franco, Corpovisionarios presentó una propuesta técnica y económica a la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Postconflicto en los seis meses anteriores a la fecha de la elección y lleva “17 años consolidando el enfoque de cultura ciudadana a nivel teórico, metodológico y práctico, guiada por su fundador y presidente Antanas Mockus”.

La ponencia enfatizaba, entre otros aspectos, que “en consideración a toda la actuación administrativa electoral adelantada (…) es posible concluir que el ciudadano Aurelijus Rutenis Atanas Mockus Sivickas estaba inhabilitado para ser senador de la República en el periodo 2018-2022, por haber intervenido en la gestión de negocios ante la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Posconflicto dentro de los seis meses anteriores a la fecha de su elección”.

En torno a la decisión se había desatado una guerra jurídica entre quienes creen que sí debería declararse la inhabilidad y quienes defendían la curul del exalcalde de Bogotá. Incluso, al interior del mismo organismo electoral había posiciones divididas. Y la expectativa en el país político también era grande, pues Mockus obtuvo más de 540 mil votos en las elecciones a Senado del 11 de marzo, siendo el segundo candidato más votado, después de Álvaro Uribe. Al final, el CNE salvó su curul.