"Colombia debe tener un papel importante en la reconstrucción de Venezuela": Duque

Agencia EFE

El presidente Iván Duque pidió este martes que se celebren elecciones libres en Venezuela para que en esa nación haya una "transición a la democracia" que permita a los ciudadanos "recuperar su país".

"Yo espero que la comunidad internacional siga trabajando, y nosotros hacemos parte de ella, para que pueda hacerse una transición hacia unas elecciones libres que le permitan a muchos venezolanos recuperar su país y volver a su tierra con ilusión", afirmó el jefe de Estado a periodistas desde Puerto Carreño.Dicho municipio está separado de Venezuela por el río Orinoco y vive actualmente una emergencia por las inundaciones.

Lea también: Primera semana de gobierno y agenda legislativa, temas claves en primer consejo de ministros

El recién posesionado primer mandatario agregó que cuando haya "una transición a la democracia" Colombia debe estar preparada para tener "un papel importante en la reconstrucción" del país vecino.

"Colombia tiene que estar preparada, primero, para atender a los hermanos que están llegando a nuestro país, y, al mismo tiempo, para que el día que se haga esa transición a la democracia también pueda jugar un papel importante en la reconstrucción de ese país con otros miembros de la comunidad internacional", destacó el uribista.

Le puede interesar: Gobierno decide retirar proyecto anticorrupción tras denuncias de 'mico'

Además, reiteró que Colombia debe ayudar a quienes "han venido buscando refugio ante la situación de ese país".

El Gobierno colombiano, cuando el presidente era Juan Manuel Santos, no reconoció el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones venezolanas celebradas el pasado 20 de mayo porque consideró que no hubo "garantías". En dichos comicios, Maduro ganó por poco más de seis millones de votos sobre un censo de más de 20,5 millones electores, triunfo que no reconocen varios países de la región y del mundo por considerar que fueron insuficientes las garantías de la convocatoria.

Según un informe de Migración Colombia divulgado en julio pasado, unos 870.000 venezolanos, tanto en proceso de regularización como irregulares, se han trasladado a vivir al país. De esa cifra, 382.000 residen legalmente, algo más de 442.000 están en etapa de regularización y unos 46.000 viven en Colombia de forma irregular.