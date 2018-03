Colombia Justa-Libres prende las alertas en defensa de las curules ganadas en los escrutinios

-Redacción Política

En momentos en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que la audiencia de escrutinios se suspenderá por la celebración de la Semana Santa y se reiniciará el próximo martes 3 de abril, el movimiento cristiano Colombia Justa-Libres advirtió sobre el peligro de que se aproveche este receso para “modificar artificialmente el resultado de la votación obtenida para el Senado”, el pasado 11 de marzo, que hasta la fecha le garantiza el umbral para convertirse en partido político, y el acceso de por lo menos tres de sus candidatos al Senado, uno a la Cámara de Representantes por Bogotá y sigue pendiente por definir otro a la Cámara por el Valle del Cauca.

En un comunicado público, el movimiento, que representa al 80% de las iglesias cristianas del país, llamó a los entes de control, a los mismos candidatos, a los fieles de sus iglesias y a la ciudadanía en general, a estar alerta frente al peligro de que se “baje la guardia” durante esta pausa vacacional y se aproveche esa coyuntura para falsear las cifras de los votos depositados por sus aspirantes al Senado, de los cuales ya se han recuperado más de 31.000 apoyos en los procesos de las comisiones escrutadoras, tanto municipales como departamentales.

Según el informe E-26 generado el 27 de marzo por la Gerencia de Informática de la Registraduría Nacional, Colombia Justa-Libres llegó a los 462.529 votos, superando el umbral electoral que se encuentra en los 459.215 votos. “Dada la vulnerabilidad del sistema electoral, demostrada con lo ocurrido en las elecciones de 2014, cuando en circunstancias similares a las actuales se le había desconocido al partido Mira el derecho a tres curules en el Senado, se hace indispensable redoblar la vigilancia sobre los resultados obtenidos, a fin de que se protejan nuestros votos y nuestro derecho legítimo, refrendado en las urnas, a ocupar varios escaños en las cámaras legislativas”, señaló John Milton Rodríguez, vocero oficial del movimiento y quien fuera su cabeza de lista al Senado.

Colombia Justa-Libres ha pedido el apoyo y la vigilancia de la Procuraduría y la Contraloría, para que se les respete esos derechos electorales, es decir, la votación obtenida. A su vez, en una entrevista con el diario El País de Cali, Rodríguez pidió explicaciones al mismo registrador nacional, Juan Carlos Galindo: “Yo le pido al registrador que se pronuncie o que renuncie. Es el colmo que a uno le digan que el registrador no puede hablar de eso. ¿Entonces los colombianos estamos pagando una institución como la Registraduría que no tiene ni voz ni asume responsabilidades dentro del proceso electoral? ¿Entonces para qué la tenemos? No hay sentido. Tenemos funcionarios que no responden, que no le ponen la cara al país en procesos en los que se les está confiando la democracia, que se sostienen con recursos de los colombianos, pero el funcionario no aparece”, dijo.

Tal y como están las cosas, al haber recuperado esos más de 30 mil votos y alcanzado el umbral, el movimiento cristiano entraría con tres curules en el Senado, que serían para John Milton Rodríguez, Eduardo Emilio Pacheco y Edgar Enrique Palacio. Un hecho que golpea a candidatos de otros partidos y movimientos, en concreto, esos escaños los perderían Soledad Tamayo, del Partido Conservador; Jorge Guevara, de la Alianza Verde; y Gloria Flórez, de la lista de la Decencia.