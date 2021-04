Colombia Justa-Libres también se opone a reforma tributaria del Gobierno

El partido cristiano se unió a las colectividades que rechazaron el texto que está en el Congreso, a la espera de ser discutido. Pide que el Gobierno lo retire y que reformule una política pública de sostenibilidad.

Cada vez son más los votos legislativos en contra de la reforma tributaria presentada por el Gobierno. Este sábado, el partido Colombia Justa-Libres anunció que tampoco acompañará el texto de Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda.

Su determinación se unió a la posición que tomaron no solo las bancadas de la oposición(que reúne a la Alianza Verde, Comunes, Polo, Mais, Colombia Humanas), sino también colectividades como Cambio Radical, Partido Liberal, que dieron su no rotundo al proyecto. Por esa misma línea, se situó el Partido de la U, que expresó que no apoyará una reforma tributaria que grave a la clase media.

La colectividad cristiana mantuvo esa tesis. Para sus senadores, la iniciativa es “regresiva” que eleva la carga tributaria “equivocadamente” y que provoca una baja en el consumo, consecuencia del encarecimiento en producción, comercialización, y uso de bienes y servicios, manifestaron mediante un comunicado.

“En lugar de propender por la reactivación económica, esto puede conllevar a que nuestra economía se continúe contrayendo y acabe con el empleo. Todo impuesto confiscatorio como el “temporal” y solidario a los ingresos altos, el IVA, o el de renta, asfixian la actividad económica, limitan las transacciones, y generan mayor informalidad y evasión”, agregó Colombia Justa-Libres.

Bajo esos argumentos, el partido insistió que su bancada no aprobará ningún impuesto sobre las pensiones, porque estas son un derechos de los colombianos que no están en edad de empleabilidad, sino en etapa de recibir los recursos que ahorraron durante el período de vida productiva, que cotizaron y tributaron en ese tiempo. Para la organización política, recoger dinero por medio de medidas como estas es “acabar” con la capacidad de ahorro y consumo, con las empresas, la inversión y el bolsillo de las familias.

Ante la situación, John Milton Rodríguez, senador de Colombia Justa-Libres, no solo pidió su retiro del Congreso (puesto que todavía no ha empezado la discusión formal del proyecto), y más bien “reformular” la propuesta de una política pública de sostenibilidad tributaria, “enfocada en la lucha contra la corrupción, evasión de impuestos, y la reducción necesaria de la alta burocracia del estado colombiano”, agregó.

Además de esto, el partido en conjunto expone que es viable un plan dirigido a “la adopción de un marco tributario enfocado en conformar tarifas sencillas, bajas y justas, acompañadas de una lucha contra la evasión, elusión, el contrabando y la corrupción en la contratación pública, y de esta manera reactivar la demanda agregada, la generación de empleo, y en general el impulso del crecimiento y desarrollo económico”, ilustró en términos generales Colombia Justa-Libres.