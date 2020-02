“Colombia no debe limitar el acceso al aborto”: Human Rights Watch

HRW pide que se garanticen las medidas necesarias para que no se ponga en riesgo la vida de las mujeres que eligen no tener a sus hijos antes de nacer.

HRW pide que se garanticen las medidas necesarias para que no se ponga en riesgo la vida de las mujeres que eligen no tener a sus hijos antes de nacer. Cristian Garavito/ El Espectador.

La interrupción del embarazo en Colombia sigue siendo un tema abierto. Este año, justamente, la Corte Constitucional debe estudiar nuevamente si mantiene las tres causales bajo las cuales el aborto es legal, o si expande su decisión para y lo despenaliza en otras situaciones. Ante la situación, Human Right Watch (HRW) presentó una intervención ante el alto tribunal para que no se criminalice este procedimiento. En vez de ello, pide que se garanticen las medidas necesarias para que no se ponga en riesgo la vida de las mujeres que eligen no tener a sus hijos antes de nacer.

(Contexto: Las decisiones judiciales esperadas del 2020)

En ese sentido, HRW le pide a la Corte que tenga en cuenta el derecho internacional de los derechos humanos, “así como las interpretaciones autorizadas sobre cómo este se aplica en materia de aborto”, expresó la organización mediante un comunicado. Así mismo, fue enfática en que la demanda que pone en tela de juicio las causales legales criminaliza el aborto y es “incompatible con las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por Colombia”.

“De hecho, la legislación y la jurisprudencia colombianas deberían cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos de despenalizar el aborto y garantizar un acceso seguro y legal a esta práctica, como mínimo, cuando se encuentre en riesgo la vida o la salud de la mujer embarazada, haya malformaciones fetales graves incompatibles con la vida extrauterina o el embarazo sea el resultado de violencia sexual”, afirmó HRW.

(Aborto en Colombia: “Bajo ninguna circunstancia la Corte puede retroceder”)

Bajo esos principios el organismo pide que se garantice el acceso seguro al aborto. Y mencionó, además, que en efecto hay interpretaciones de las normas internacionales que pretenden “negar” ese derecho a mujeres y niñas, algo que, según HRW, constituye una discriminación y atenta contra derechos como el de la salud, la integridad física, la igualdad, la privacidad, la información y el de decidir sobre el número de hijos y el intervalo de los nacimientos.

“Los órganos de los tratados de derechos humanos de la ONU instan periódicamente a los gobiernos a despenalizar el aborto en todos los casos, a legalizarlo como mínimo en determinadas circunstancias y, en esos casos, a garantizar el acceso al aborto seguro”, se lee en la comunicación.