Comisión de Ética del Senado evaluará si hay sanción a Mockus por bajarse los pantalones

-Redacción Política

Según informó este lunes el nuevo presidente del Senado, Ernesto Macías Tovar, la polémica bajada de pantalones de parte de Antanas Mockus en plena instalación del Congreso, que sucedió el pasado viernes, pasará a las manos de la Comisión de Ética de la corporación que preside.

“Desde el mismo viernes le pedí al secretario General que oficiara a la Comisión de Ética para que se ocupe del asunto, porque los hechos ocurrieron después de que habíamos sido juramentados, de manera que lo hizo ya en su condición de senador”, explicó Macías, quien aclaró que será a partir del próximo miércoles, día en el que se elegirán los miembros de las comisiones tanto constitucionales como legales, que se comenzarán a evaluar las consecuencias del acto.

Contexto: Antanas Mockus se baja los pantalones en plena instalación del Congreso

Mockus, por su parte, argumentó el viernes que decidió bajarse sus pantalones a modo de protesta en contra del comportamiento de sus colegas en el Capitolio quienes, según dijo, no daban muestras de respeto ante el discurso final de Efraín Cepeda, presidente del Senado durante el último año del Legislativo en la era Santos.

“Si es la Comisión la que nos dice que se debe llevar a cabo una sanción, un llamado de atención o algún procedimiento disciplinario, a nosotros nos corresponde aplicarlo, pero no me puedo adelantar aún a lo que hará la Comisión, esa la instancia legal que tiene que ocuparse del tema”, aseguró Macías. Sin embargo, manifestó que, para él, “al congreso se viene es a discutir, a expresar opiniones, a hacer planteamientos con argumentos y no ese tipo de espectáculos”.

Le puede interesar: Mockus, una vida de provocaciones

Por otro lado, la autoridad de la Cámara Alta declaró que preparará el Congreso para recibir la “amplia agenda legislativa” que llegará con Iván Duque el próximo 7 de agosto, cuando este tome posesión de la Presidencia de la República.

“Ese día llegará el paquete legislativo del nuevo gobierno y estamos a la expectativa, pues nos ha dicho que radicará varios proyectos, entre ellos, unas de las siete reformas que ha anunciado. Dije que tenemos que convocar plenarias para martes, miércoles y jueves con el fin de que el Congreso se dedique a legislar y sacar lo que tiene que sacar adelante”, concluyó.

Lea también: Indignados y defensores de Antanas Mockus se manifiestan en redes sociales