Comisión de Paz del Congreso pide al Senado dar por aprobadas las curules de paz

-Redacción Política

La discusión en torno al proyecto que creaba 16 circunscripciones de paz destinadas a las víctimas del conflicto armado parece no tener fin. Y es que el concepto que emitió el viernes pasado el Consejo de Estado alrededor de la votación de la iniciativa despertó aún más preguntas que respuestas. Especialmente, porque el Gobierno pareciera haber admitido dicha postura como una aprobación tácita y vinculante, mientras que para los críticos de la iniciativa, no resultó ser otra cosa más que un concepto que carece de obligatoriedad a la hora de cumplirlo.

Lo cierto es que este sábado, los copresidentes de la Comisión de Paz del Congreso enviaron una carta al presidente de la corporación, el senador conservador Efraín, para solicitarse que dé cumplimiento al Acto Legislativo que creaba esas curules y, en ese sentido, remitir el acta de aprobación al Ejecutivo para que este, a su vez, proceda a promulgarlo y sea enviado a revisión automática de la Corte Constitucional. “Es indiscutible que el Acto Legislativo en cuestión fue debidamente aprobado por las mayorías constitucional y legalmente exigidas para ello, pues como bien lo precisó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, la mayoría absoluta es el número entero inmediatamente superior a la mitad de los votos de los integrantes de la respectiva corporación”, argumentan los firmantes.

Se trata de los senadores Iván Cepeda (Polo Democrático), Roy Barreras (la U), Antonio Navarro (Alianza Verde) y Horacio Serpa (Partido Liberal), quienes consideran que la decisión que adoptó el presidente del Congreso, de dar por archivada la iniciativa, tal y como se anunció en la sesión del pasado jueves 30 de noviembre, fue errónea porque no se habría tenido en cuenta la disminución del quórum y, por ende, de las mayorías, dado que tres senadores se encuentran suspendidos bajo la figura de la silla vacía.

“Para el caso concreto, la mayoría absoluta de 99 es 50”, argumentaron los cuatro congresistas, recordando que los suspendidos legisladores de la U, Martín Morales, Musa Besaile y Bernardo Ñoño Elías, se encuentran tras las rejas sin posibilidad de ser reemplazados en el recinto, teniendo en cuenta que sobre los tres pesan delitos que se ajustan al artículo 134 de la Constitución Política. En el caso de Morales, por ejemplo, procesado por la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos nexos con el paramilitarismo, homicidio y narcotráfico; y en el caso de Besaile y Elías, quienes tienen medida de aseguramiento y se les juzga por delitos por corrupción.

Bajo ese argumento, insisten Cepeda, Barreras, Serpa y Navarro, el Senado ya no está compuesto por 102 integrantes, sino por 99 quienes deberían, por mayoría absoluta, aprobar los actos legislativos como el que creaba las circunscripciones de paz. Según el concepto del Consejo de Estado, dicha mayoría debería darse dividiendo a la mitad los 99 senadores, cuya cifra indica que son 49,5. Teniendo en cuenta que es un número decimal, la cifra indicada se aproxima al número entero siguiente, que es 50 y, ese debería ser la mayoría a la hora de la darse la votación en la corporación.

“De manera que no existe ninguna razón válida para no remitir el Acto Legislativo para su respectiva promulgación y posterior control de constitucionalidad; porque en últimas, será la Corte Constitucional la que se pronuncie sobre la conformidad o no de dicha norma con la Constitución Política”, indican los cuatro senadores.

Sin embargo, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, consideró archivado el proyecto, dándole la razón al secretario del Senado, Gregorio Eljach, quien tuvo a cargo el anuncio del resultado en la sesión del jueves de la semana antepasada. Los argumentos aportados por el legislador conservador indicaron que ni el ministro del Interior, Guillermo Rivera, ni el senador de la U Roy Barreras acudieron a la figura que, para él, era la apropiada si se quería controvertir la votación que dio por hundido el proyecto: el recurso de apelación y no un derecho de petición. Asimismo, dijo que la cantidad de integrantes del Senado seguía siendo 102 y no 99, como lo interpretaba el Gobierno, empezando por el propio presidente Juan Manuel Santos.

Para hacer respetar, en todo caso, la interpretación que dio el Ejecutivo al respecto, instauró el mismo jueves una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en aras de exigirle al Congreso que promulgue la norma de las 16 curules de paz. Una postura fuertemente debatida por el expresidente y hoy senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe quien calificó de “incomprensible” el presunto afán del Gobierno de otorgar 16 cupos en el Legislativo, supuestamente a la desarmada guerrilla. “Si no hay Acto Legislativo, si el Senado no lo aprobó, entonces ¿Cuál es la norma que se pretende hacer cumplir si no existe? Por favor, ¡No más trampas!”, concluyó el exmandatario.