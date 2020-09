Comisión de Paz del Senado sesionará en Samaniego, tras un mes de la masacre

Este sábado los congresistas viajarán hasta el municipio de Nariño para encontrarse con las familias de los ocho jóvenes asesinados. El 22 de agosto, la célula pretendía hacer presencia en la zona, pero, según Roy Barreras, el Ministerio de Defensa no facilitó el transporte.

Este sábado (12 de septiembre), la Comisión de Paz del Senado sesionará desde Samaniego, Nariño, donde el pasado 15 de agosto se registró una masacre. “El objetivo de los congresistas es hacer acompañamiento a la población y a las familias de los ocho jóvenes asesinados a manos de desconocidos armados”, se lee en un comunicado.

Para el 22 de agosto, la Comisión pretendía viajar hasta la zona, pero el desplazamiento no se pudo hacer porque el Ministerio de Defensa no facilitó el transporte cuando, por motivos de la pandemia, no había vuelos comerciales, denunció en su momento el presidente de la célula legislativa, el senador Roy Barreras (de la U).

Lea: Comisión de Paz de Senado reclama que Gobierno no facilitó transporte a Samaniego.

Esta visita, de acuerdo con Guillermo García Realpe (Partido Liberal), quiere “enviar un mensaje desde la institucionalidad legislativa a toda la comunidad y sobre todo acompañar a las familias que sufrieron la pérdida de sus seres queridos”. También, la Comisión evaluará la situación de seguridad y orden público del municipio y del departamento.

A la sesión se invitarán a funcionarios del Gobierno y de las autoridades departamentales y locales con el propósito de conocer, también, el avance de las investigaciones sobre la masacre.

El presidente Iván Duque viajó el día previsto que la Comisión de Paz iba a visitar el municipio (22 de agosto), cuando desde la noticia del hecho los habitantes de Samaniego y su alcalde, Óscar Pantoja, pidieron su presencia. Es más, el mandatario local contó a los medios de comunicación que él tuvo que desplazarse hasta Bogotá en un recorrido de 16 horas para hablar con el primer mandatario.

También: A gritos de “queremos paz” recibieron al presidente Duque en Samaniego.

“El día de ayer tuvimos la invitación del presidente Iván Duque, donde me desplacé de mi municipio por tierra, 16 horas de viajé, pero acudimos a la cita, importante para mi municipio poderle manifestar la situación que vivimos, el contexto histórico de Samaniego y también pedirle que atienda esta situación, sobre todo el tema de las investigaciones y las familias”, dijo el alcalde a CM&.