La senadora del partido FARC calificó de “riesgo” la célula legislativa y aseguró “que desdibujan” la meta de “alcanzar la ciudadanía plena para las mujeres”. Por último, presentó su renuncia a esta Comisión.

Victoria Sandino llegó al Congreso como parte de los compromisos a los que se llegaron en los acuerdos de la Habana. La senadora ocupa uno de los cinco escaños entregados al partido FARC en el Senado y hasta este jueves hizo parte de la Comisión para la Equidad de la Mujer. La senadora presentó su renuncia a través de un duro comunicado en el que criticó la labor que ha venido ejerciendo la célula legislativa.

La senadora afirmó que la célular es distante de la mujeres, sus intereses y necesidades: “Encontré una comisión distante de las mujeres, les negó más de una vez la participación a aquellas por las que supuestamente trabaja. Así el escenario fuese árido, propuse, participé, debatí, realicé audiencias, me junté con las pocas con las que encontré coincidencias”.

Dichos comentarios fueron reafirmados por Sandino en la sesión de este jueves de la Comisión para la Equidad de la Mujer. “Este es un escenario que ha sido ganado por las mujeres feministas de este país que ha sido luchado por aquellos que querían negar un espacio para las mujeres. (…) Yo llegué con muchas esperanzas a esta comisión para que abordáramos las problemáticas esenciales que tiene la mujer colombiana. Lamentablemente me he dado cuenta que en estos dos años no ha sido efectiva esta lucha”, dijo Sandino, que indicó la poca efectividad de la Comisión para incluir propuestas de paridad y participación política de mujeres en la reforma política.

Asimismo, criticó el hecho de que la comisión tuviera entre sus miembros a hombres debido a que, según ella, estos deben fungir como “aliados” en instancias como la plenaria pero no pueden tener poder de decisión cuando se está hablando de políticas relacionadas con mujeres, incluyendo derechos reproductivos y sexuales.

Las declaraciones de Sandino tanto del comunicado como de su renuncia fueron rechazadas por varias integrantes de la Comisión. La primera fue Jennifer Arias: “Discrepo que esta comisión no haya logrado cosas importantes y que no se haya trabajado con las mujeres. Aunque haya diferencias ideológicas hemos trabajado en lo que nos une”.

Sobre la participación de hombres en la Comisión, Arias señaló que “las mujeres y el hombre que hacen parte de esta comisión sí estamos comprometidas con la lucha en contra de la violencia y el maltrato. Nosotras hemos construido una comisión en la que somos solidarias. No es justo que se diga que esta comisión no ha hecho nada por las mujeres”.

La recién posesionada presidenta de la célula, Nora García, también señaló que es injusto decir que la Comisión no ha hecho nada por las mujeres y que, porque su mesa directiva sea compuesta por miembros del Partido Conservador, no se va a trabajar por los derechos de las mujeres. La representante Gloria Betty Zorro siguió por esta línea y rechazó lo dicho por Sandino de que la conformación de la mesa de tipo conservadora sea un peligro.

“No acepto que de alguna manera se deslegitime lo que se ha hecho, se desvirtúe el trabajo con las mujeres y se desconozca lo que hemos hechos. Cada uno ha hecho su lucha a su manera. Unos a través de las armas, otros de las palabras y otros con las organizaciones sociales”, comentó Zorro, que aseguró que no son un peligro y le recordó a la senadora Sandino que nunca han tenido un comentario en su contra: “Siempre la hemos respetado. La sororidad entre nosotras debería existir y hemos dado la pelea para que esta exista”.

“Uno no puede dejar pasar desapercibido lo dicho por la senadora Sandino en medios. Desde que vi esa noticia me ha dolido el alma. No es justo que se haga esta afirmación. Es un riesgo para las conquistas ganadas por las mujeres. Esas conquistas las hemos alcanzado en esta comisión en los últimos dos años”, comentó la representante Adriana Matiz, del partido Conservador.

En esta línea siguió la senadora del Centro Democrático Ruby Chaguí: “No me parece justo comenzar este debate teniendo estas declaraciones de Victoria Sandino que dice que la presidenta de esta comisión ‘desdibuja la meta de alcanzar la ciudadanía plena para las mujeres’. Eso no es verdad, eso es faltarle el respeto a esta comisión. No podemos mandarle un mensaje de mentira a la ciudadanía”. También aseguró que la lucha por los derechos de las mujeres no es un tema de solo izquierda.

La representante Flora Perdomo, presidenta de la comisión en años pasados, tuvo una posición diferente y le pidió a la senadora Sandino que permanezca en la célula: “Estoy a favor que lleguen nuevos liderazgos como el de la doctora Victoria (Sandino) y Aida (Avella) (…) senadora victoria, su participación es muy importante. Aquí necesitamos seguir enviando el mensaje de que las mujeres de este país estamos trabajando para defender los derechos de las mujeres”.