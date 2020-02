Tachan de “oportunista” petición de Petro para adelantar jornada de protestas

Tras la solicitud elevada por el senador Gustavo Petro (Colombia Humana) de adelantar para el 24 de febrero la jornada de manifestación nacional prevista para el próximo 25 de marzo, este martes el Comité Nacional del Paro respondió y calificó la propuesta del congresista como “oportunista”.

Al negar de tajo la petición luego de una serie de reuniones, voceros del Comité instaron a Petro a respetar los acuerdos de los trabajadores y rechazaron que terceros intenten “trazarle la línea al movimiento sindical”.

“Yo creo que debe guardar un mínimo de respeto por los acuerdos de los trabajadores y no le corresponde a ningún senador de la República, llámese como se llame, pretender trazarle la línea al movimiento sindical. Eso no es correcto, es oportunista y para nosotros no tiene sentido ni presentación”, expresó a Blu Radio el director de la Central General de Trabajadores (CGT), Julio Roberto Gómez.

A su turno Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), admitió que, si bien han recibido diversas peticiones para cambiar la fecha, se han descartado teniendo en cuenta que ya hay una agenda definida. “En el concepto del Comité nuestra mirada siempre está sobre el país en general, sobre los temas en general y no sobre las particularidades. Por lo tanto, esa fecha es una propuesta, pero nosotros ya tenemos en general nuestra agenda definida”, indicó.

Previamente, a través de su cuenta en Twitter, el congresista dejó entrever que el origen de su solicitud era mantener viva la movilización, buscando que crezca y sea permanente. “Si la movilización social se suspende, los cinco poderosos económicamente del país vendrán por todo. O son las ganancias codiciosas de ellos o es un país justo y en paz. La movilización social no puede ser suspendida, al contrario, debe crecer y ser permanente”, trinó.

En su mensaje, Petro solicitó a la población “salir pacíficamente a las calles en toda Colombia” y dijo que la eventual jornada del 24 de febrero sería para reformar las leyes 100 (sobre el sistema de salud), 50 (Código Sustantivo del Trabajo) y la 30 (sobre educación superior).

El pasado 31 de enero el Comité de Paro Nacional convocó a la jornada de marzo próximo tras una reunión a la que asistieron casi 1.000 personas de delegaciones de todo el país, quienes aseguran que seguirán exigiendo una mesa de conversación con el gobierno de Iván Duque.

“Hemos determinado por unanimidad un paro nacional para el próximo 25 de marzo, pero antes de eso, realizaremos actividades de movilización”, aseguró Nelson Alarcón, integrante de la Federación Nacional de Educadores (Fecode) a Blu Radio.