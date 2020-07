En 18 meses al frente de la Consejería de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa realizó 83 viajes nacionales e internacionales. A nivel nacional, recibía por viáticos $784.000 cada día y en el exterior, entre $1,8 y $2,3 millones, según la emisora W Radio.

En medio de la controversia por el viaje a San Andrés que realizó en plena pandemia el fiscal general, Francisco Barbosa –en compañía de su hija y una amiga de esta, argumentando que ‘más allá de ser fiscal es padre de familia’– este lunes se conoció que el otrora funcionario del Gobierno de Iván Duque, en su rol como consejero de Derechos Humanos, realizó 83 viajes nacionales e internacionales.

Editorial: El mal ejemplo del fiscal y una respuesta sin sentido

Según información conocida por la emisora W Radio, Barbosa –quien estuvo por alrededor de año y medio en la Consejería de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales– lideró 68 comisiones en diferentes partes del país y adicionalmente, hizo 15 viajes al exterior, visitando Suiza, Francia, Estados Unidos y hasta Jamaica. Lo anterior indica que el hoy fiscal realizó cerca de cinco viajes cada mes: al menos uno semanal.

Los registros divulgados por la emisora señalan que, en cumplimiento de su tarea “de conocer de cerca” la situación de derechos humanos y promover su garantía “en un acercamiento a los territorios”, Barbosa lideró 24 comisiones en 2018 y 44 el año pasado.

La región que más visitó fue Norte de Santander y en una de esas oportunidades asistió al megaconcierto Venezuela Aid Live en Cúcuta. Incluso, en esa visita se tomó una fotografía con el líder opositor Juan Guaidó, reconociéndolo como “una esperanza para la libertad, los derechos humanos y la democracia”.

El entonces consejero, señala la W, durante sus comisiones presidió consejos de seguridad; acompañó a Duque en los talleres “Construyendo País”; trató temas migratorios; se reunió con comunidades indígenas, entre otras. Un decreto de Función Pública señala que, dado su cargo, Barbosa recibía casi $784.000 cada día por concepto de viáticos, sin incluir los tiquetes.

A nivel internacional, Barbosa acompañó a Duque a la Asamblea de la ONU en Nueva York en septiembre de 2018; participó en un foro en Reunido Unido, y lideró reuniones bilaterales en Francia y España. Fueron en total 15 viajes al exterior, por los que podía recibir por viáticos cada día 500 dólares ($1′817.500) si era a Estados Unidos o 640 dólares ($2′326.400) si eran comisiones a Europa. Así las cosas, solo en su viaje a la Asamblea de la ONU, que duró cinco días, recibió por concepto de viáticos más de $9 millones.

El fiscal está en el ojo del huracán ante el revuelo que ha causado un viaje que hizo junto al contralor Carlos Felipe Córdoba y otras personas a la isla de San Andrés. Según informaron Noticias Uno, Blu Radio y W Radio, aunque la Fiscalía había presentado el viaje como una comisión laboral, el desplazamiento se habría tornado en paseo, al punto de que llegaron al archipiélago en plena pandemia la hija del fiscal y una amiga cercana, ambas menores de edad. Barbosa confirmó la presencia de las dos y dijo estar dispuesto a responder ante la Comisión de Acusación.

Lea también: Fiscal general confirma que viajó a San Andrés con su hija, pero dice que él pagó todo

Según Barbosa, el motivo su viaje a la isla fue la investigación que cursa en contra del gobernador de San Andrés, Everth Hawkins, a quien acaban de llamar a imputación de cargos. Confirmó que su esposa, Walfa Téllez, también viajó a la isla, pero en desarrollo de sus funciones, pues es contralora delegada para asuntos ambientales.

Asimismo, se refirió a la presencia de su hija en el viaje: “Esta actividad, como ustedes se han dado cuenta, me ha generado trabajo 24 horas. Yo tengo una hija adolescente y quiero que se pongan la mano en el corazón de una persona que, además de ser fiscal es padre de familia. Y en ese sentido, decir: siempre que yo tenga la oportunidad de viajar con mi familia lo haré. No existe prohibición legal ni constitucional alguna”. Y agregó: “una vez que mi hija me comunicó que quería viajar conmigo, yo solicité los permisos pertinentes”.

También le puede interesar: ¿De paseo? Fiscalía dice que viaje a San Andrés con contralor fue por razones oficiales)

Según Noticias Uno, Barbosa, Córdoba y sus comisiones se alojaron en el hotel On Vacation, de propiedad de Carlos Londoño, un empresario cercano al uribismo. Aunque el fiscal no se refirió a esta minucia, sí dijo: “También se ha hablado de quién sufragó los gastos: yo los sufragué, normal”.

Sin embargo, aseguró que su hija nunca salió de la habitación del hotel, que respetaron los protocolos de bioseguridad y que una foto que ha circulado en la que supuestamente se les ve en las calles de San Andrés, no corresponde a él, ni a su familia, ni a funcionarios de la Fiscalía, sino a miembros de la Contraloría.