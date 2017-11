¿Cómo rendirán cuentas los precandidatos presidenciales por firmas?

-Redacción Política

La MOE y Transparencia por Colombia lanzaron una iniciativa llamada “¿De dónde salió la plata?”. El objetivo es que los precandidatos presidenciales rindan cuentas sobre los recursos que han destinado para la recolección de firmas. Esto incluye conocer de dónde provino el dinero, el monto y el detalle de en qué se usó. Aunque el Consejo Nacional Electoral emitió una resolución que regula el tema cinco días después de inscrito el candidato, la MOE pide que los precandidatos den información sobre su financiación desde ya.

De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, en toda elección en que se inscriban comités que promuevan recolección de firmas, estos deben reportar ante la entidad dentro de los cinco días siguientes a la inscripción de sus candidatos, el consolidado de ingresos y gastos acumulado hasta esa fecha.

Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, había llamado la atención sobre la inexistencia de una norma que especifique las reglas claras sobre la financiación de estas campañas, ya que este vacío “podría facilitar el ingreso de dineros ilegales”. A lo que Hernández se refiere, según la MOE, es que no hay topes de ingresos ni gastos y no hay descripción de quiénes pueden o no pueden aportar a los políticos. Esto último se traduce en que, por ejemplo, no se prohíbe que explícitamente que un grupo ilegal, un funcionario público o contratistas del Estado financien a los precandidatos presidenciales.

Transparencia por Colombia y la MOE invitan a los precandidatos a que entre el 1 y el 22 de diciembre diligencien un formulario voluntario disponible en aquí y lo envíe al correo electrónico [email protected]. La información que sea enviada se irá publicando en www.transparenciacolombia.org.co y www.moe.org.co

Entre los precandidatos presidenciales que están en etapa de recolección de firmas figuran el exprocurador general, Alejandro Ordóñez; el exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo Omar; la exministra de Trabajo, Clara López Obregón; el exvicepresidente, Germán Vargas Lleras; el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro; el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón; y el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo.