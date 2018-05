Con ‘Acuerdo Marco’ buscan que próximo presidente siga dialogando con el Eln

La Comisión de Paz del Congreso pedirá a las delegaciones del gobierno y de la guerrilla firmar un pacto en ese sentido, para que el sucesor de Santos no acabe con los diálogos de La Habana. Igualmente, pidió al gobierno no dejar morir a ‘Jesús Santrich’.

Ante las advertencias que han venido haciendo la mayoría de los candidatos presidenciales frente al futuro de las conversaciones con el Eln, la Comisión de Paz del Congreso –que ha seguido de cerca estos diálogos- anunció que pedirá a la mesa de La Habana suscribir un ‘Acuerdo Marco’ que impida que el próximo de Colombia eche al traste la negociación dialogada del conflicto armado con esa guerrilla.

La noticia la entregó el copresidente de dicha célula en el interior del legislativo, Roy Barreras, tras un encuentro convocado para este miércoles a donde asistieron además de los integrantes de la Comisión, miembros del equipo negociador del gobierno con el Eln, y representantes de los países garantes y acompañantes del proceso.

“Lo que esperamos es que sea más que un cese del fuego bilateral y definitivo: un Acuerdo Marco que garantice que cualquiera que sea el próximo gobierno, la solución sea la dialogada para acabar con el conflicto de más de medio siglo con el Eln”, dijo el congresista Barreras. Lo anterior, dadas las reiteradas posturas de los aspirantes a suceder al presidente Juan Manuel Santos a partir del próximo 7 de agosto, especialmente, aquellas que indican que ese día “finaliza ese teatro”, como lo advirtió el candidato Germán Vargas Lleras.

En la misma línea se ha pronunciado el aspirante del uribismo, Iván Duque, quien ha anunciado que impondrá condiciones que, de no ser aceptadas por la guerrilla, “los vamos a perseguir con toda la capacidad ofensiva del Estado”. Humberto De la Calle, exnegociador en La Habana por parte del gobierno en la mesa con las Farc, ha exigido muestras de paz a la organización armada y Sergio Fajardo, insiste en pedir más claridad al gobierno frente a lo que se está negociando.

“Cualquier Acuerdo de Paz tiene que implicar de manera prioritaria la suspensión del secuestro, reclutamiento de menores y atentados contra la población civil”, añadió el legislador de la U, quien dijo que estos elementos también deben estar contenidos en el Acuerdo Marco que se espera lograr a partir de este jueves, cuando se reanuden las conversaciones entre el gobierno y el Eln.

No dejar morir a ‘Jesús Santrich’

Otra de las conclusiones a las que llegó la Comisión de Paz del Congreso tuvo que ver con el futuro del excombatiente de las Farc, ‘Jesús Santrich’ quien ya cumple un mes desde que inició la huelga de hambre. Sus integrantes se sumaron al reiterado llamado que han hecho desde otros sectores al gobierno nacional para que no lo dejen morir.

“Que no lo dejen morir porque fue protagonista de la guerra pero también de la paz. Que no lo dejen morir porque el derecho a la verdad de las víctimas es prioritario sobre las reclamaciones penales de otros países y que no lo dejen morir porque hay que conocer la verdad no solo del pasado sino del presente”, afirmó Roy Barreras.

Se refiere, evidentemente, a la verdad tanto del conflicto armado como a los episodios que rodean al caso ‘Santrich’, investigado por presuntamente intentar enviar a Estados Unidos un número importante de toneladas de cocaína, con el apoyo del cartel de Sinaloa, de México.

En la reunión de este miércoles, estuvieron por el lado del gobierno el viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, Eduardo Garzón; el consejero Presidencial de Seguridad, Juan Camilo Restrepo y el delegado del Gobierno José Noe Ríos. Por el lado del Eln, Juan Carlos Cuéllar, designado gestor de paz de esa guerrilla quien estuvo en la organización armada desde principios de los años 80, y capturado en 2004.

Estuvieron, además, los delegados que hacen veeduría a las conversaciones por parte de la Organización de las Naciones, pero además, delegados de los países garantes y acompañantes en este proceso: Chile, Brasil y Noruega; y representantes de Alemania, Suecia, Suiza, Holanda, Italia y la jefe de la delegación de la Unión Europea. Y, finalmente, representantes de la sociedad civil.