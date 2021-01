El congresista del Mais dio positivo para COVID-19 la semana pasada. Está recibiendo oxígeno por medio de cánula nasal.

Con baja saturación, pero estable, se encuentra César Pachón, representante del Mais, quien dio positivo para COVID-19 la semana pasada. Tiene 37 años y no cuenta con comorbilidades. Según su unidad legislativa, el parlamentario se hizo la prueba porque presentó síntomas el 18 de enero. Perdió el olfato y el gusto. “Tuvimos problemas para que lo atendiera la EPS, que es Famisanar. No le hicieron la prueba pronto, entonces la contrató de forma particular”, expresó, Hildebrando Carrillo Vargas, asesor de Pachón.

(Lea: Proponen en Congreso que distancia mínima entre peajes sea de 150 kilómetros)

El líder campesino e ingeniero agrónomo vive en Tunja, no obstante, se encuentra pasando sus cuidados en Bogotá. Días después de la prueba tuvo una complicación médica y lo llevaron a urgencias porque empezó a bajarle la saturación del oxígeno. Actualmente se encuentra recibiendo oxígeno, pero por medio de cánula nasal. Está en una casa en Bogotá, en compañía de su familia.

Recientemente, Pachón escribió en su cuenta oficial de Twitter que está luchando contra el COVID-19, y que le hizo un reclamo al Gobierno en torno al inicio de la vacunación que, ha dicho el presidente Iván Duque, empezará en febrero.

Estamos en la lucha contra el covid. Con baja saturación de oxígeno y conectado a un respirador. Espero pronta recuperación, no ha sido fácil. Por favor todos tomen medidas, cuídense mucho. Termino con una pregunta al incompetente gobierno. ¿La vacuna pa cuando? Estamos muriendo. — César Pachón (@CesarPachonAgro) January 26, 2021

Sobre cómo pudo contagiarse, Carrillo Vargas manifestó que no saben cómo pasó, pues desde que el Congreso salió al receso legislativo de tres meses, procuraron no salir. “No hicimos jornadas al campo, precisamente por la permanencia del COVID-19. Tampoco hubo reuniones familiares. Los escoltas y yo, que lo acompaño a todo lado, dimos negativo”, contó. Así mismo, el médico tratante le explicó que la recuperación será lenta. “Dijo que no se va a mejorar esta semana, ni la de arriba”, añadió.

(Lea también: Carlos Holmes Trujillo: una vida en lo público)

Pachón es un congresista más que se contagia del nuevo coronavirus. Es conocido en el Congreso por dar una pelea legislativa para proteger el páramo de Santurbán, sobre todo el año pasado cuando se dio una conversación nacional para impedir que la multinacional árabe Minesa adquiriera licencias ambientales para abrir un proyecto minero cerca al páramo.