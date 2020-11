Con Dilian Francisca Toro como virtual ganadora, la U elige nuevas directivas

En una asamblea virtual, con participación de al menos 1.116 personas, elegirá este sábado su nueva dirección nacional. Tras la renuncia de Aurelio Iragorri, el camino está despejado para la exgobernadora del Valle.

Este sábado 7 de noviembre se tiene previsto que el Partido de la U celebre su asamblea nacional y, tras la renuncia de Aurelio Iragorri a la dirección de la colectividad el pasado martes, todo está cantado para que esa dignidad sea ocupada por la exgobernadora Dilian Francisca Toro.

El partido, que celebrará su novena asamblea, realizará un encuentro virtual por cuenta de la pandemia y se prevé que participen al menos 1.116 personas. Allí se elegirá la nueva dirección nacional, luego de que Iragorri diera un paso al costado tras semanas de ausencia por cuenta de su condición de salud y el fallecimiento de su padre, Aurelio Iragorri Hormaza.

Precisamente, según expresó en una carta, fue el COVID-19 uno de los motivos por los que decidió apartarse del cargo. “Me voy de la dirección del Partido de la U porque siento que esta nueva oportunidad que la vida me dio puedo aprovecharla mejor fuera de un escritorio; porque creo que la Unidad que he defendido tantos años no está metida entre muros, sino que habita en los territorios de Colombia”, expresó Iragorri.

Se prevé que a través de herramientas digitales los miembros de la colectividad puedan tomar decisiones frente al futuro del partido, orientadas –según dicen– al propósito de retomar el poder en las elecciones del 2022. Entre otras, participarán congresistas, excongresistas, exfuncionarios, fundadores del partido, diputados, concejales, ediles, representantes de directorios regionales, representantes de mujeres, jóvenes, víctimas, minorías étnicas, LGBTI, entre otros.

Álvaro Echeverry, secretario general del partido, explicó que el encuentro servirá para consolidar la defensa de las causas de la gente, el desarrollo para las regiones de Colombia y la reconciliación de los ciudadanos.

“La U determinó como estratégico para su trabajo político, la ampliación de la representatividad regional en la asamblea y los resultados son más que exitosos en convocatoria. Queremos promover el desarrollo de los territorios, la participación y vinculación de nuevos militantes al partido, y la generación de iniciativas que aporten a la agenda programática y a los resultados electorales de la colectividad”, manifestó el dirigente.

La asamblea se realiza en uno de los momentos de mayor inestabilidad del partido desde que fue fundado para las elecciones de 2006. Por cuenta de la pandemia, la colectividad no había podido llevar a cabo su convención nacional. Se supone que esta se iba a llevar a cabo en marzo, pero el comienzo de la contingencia lo impidió. Luego, la enfermedad de Iragorri llevó a un nuevo aplazamiento.

Vale agregar que la lucha por la presidencia fue una de las razones de la salida tanto de Roy Barreras como de Armando Benedetti. Supuestamente, los rumores que desde la Casa de Nariño se había dado la orden de que la sucesora de Iragorri fuera la exgobernadora Dilian Francisca Toro llevó a estos senadores a salir de la colectividad en la que llevaban poco más de 12 años. Sin embargo, al interior del partido se negó que desde el Ejecutivo se hubiera dado una directriz de ese tipo.