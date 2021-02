Con la vacuna, “no puede haber amiguismos ni rosca”: vicepresidenta

Iniciado el plan de vacunación nacional, Marta Lucía Ramírez envió un mensaje, asegurando que la priorización hecha es estricta y no da lugar a la ventaja.

Pese a que el Gobierno ha explicado las fases de vacunación contra el coronavirus y ha dispuesto un aplicativo para informar a los y las colombianas los turnos correspondientes, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aprovechó un encuentro con los mandatarios locales de Boyacá y les dejó un mensaje que también va para todo el país.

“Nadie puede aquí saltarse la fila, nadie puede caer en la equivocación de pensar que el amigo, el pariente, el alcalde, alcaldesa, ministro, expresidente, tiene ventajas. No, estos turnos son rigurosos”, dijo Ramírez.

Y les insistió que con esto no puede haber “palanca, ni rosca, ni amiguismos”. Mensaje que pidió se extendiera a Secretarías de Salud, EPS, IPS y la ciudadanía en general.

Con esto, aseguró que el plan de vacunación está muy bien estructurado y los criterios de priorización ya se dispusieron. Es decir, en esta primera etapa solo quedarán vacunados las personas que estés trabajando en la primera línea de atención y población mayor de 80 años.

Así mismo, invitó a los mandatarios a que extiendan el llamado de consultar los turnos a través de la aplicación mivacuna.com.

Este miércoles, en Sincelejo, Verónica Machado se convirtió en la primera persona del país en recibir la primera dosis. Igualmente, la inmunización ya comenzó en Montería y mañana en Medellín. Este fin de semana, el país recibirá 192.000 vacunas.

Aunque el presidente manifestó desde un principio que no sería el primer vacunado, sí aseguró estar dispuesto hacerlo antes de su turno como un mensaje de confianza a la ciudadanía. Al menos un 41% de personas encuestadas por Invamer señaló que no se vacunaría y aún no se ha decidido al respecto.