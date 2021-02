Concejal Daniel Carvalho abandona la coalición de gobierno de Daniel Quintero

Carvalho explicó a la ciudadanía que aunque decidió “confiar, con reservas” en la gestión del alcalde de Medellín, este no está “correspondiendo esa confianza”, por lo que ya no lo apoyará en el Concejo.

En medio de las polémicas que rodean la gestión de Daniel Quintero, alcalde de Medellín, uno de los concejales abandonó la coalición de gobierno. Se trata de Daniel Carvalho, concejal por el movimiento Todos Juntos, y quien hizo parte de la coalición, luego de enviarle una carta a Quintero el 31 de octubre de 2019.

“En ella (la carta) reconocía que, si bien no había votado por usted, su programa de gobierno tenía una mirada moderna e incluyente que respetaba y valoraba los logros de Medellín. Como muchos, decidí confiar, con reservas, y acompañar su gestión en una coalición mayoritaria de concejales. Lastimosamente, usted no está correspondiendo esa confianza y por ello ya no puedo apoyar su actuar como alcalde”, dijo este miércoles Carvalho.

Según expresa el concejal en la misiva, durante 2020 tuvo la paciencia necesaria para trasegar un primer año de gobierno. “Ejercí un acompañamiento constructivo en la discusión del Plan de Desarrollo, brindé mi apoyo en la pandemia, adelanté con varios de sus secretarios gestiones para avanzar en proyectos de diversidad, creatividad y sostenibilidad urbana, fui respetuoso con usted y su equipo al señalarle errores”, plasmó en el documento.

Y, aunque varios aspectos programáticos lo unían con la administración de Quintero, escribió que es consciente de que la construcción de ciudad trasciende los niveles técnicos y requiere un diálogo entre saberes. En ese sentido, recordó que le pidió al alcalde para que su gobierno construyera un clima para la interlocución social que protegiera los movimientos ciudadanos, el empresariado, la academia y aleje al municipio de la polarización. No obstante, apuntó a que ese llamado no fue suficiente.

“Hoy, 14 meses después del inicio de su mandato, debo reconocer que mi llamado fue despreciado. Hago parte de la enorme cantidad de ciudadanos que se sienten decepcionados por el estilo polarizador y adánico que usted trajo a nuestra ciudad”, manifestó Carvalho, mientras añadía que medellinenses de todas las edades sienten desilusión porque “ya no reconocen en usted la alternativa serena”.

Dirigiéndose a Quintero, Carvalho le indicó en su carta que lo que ha diferenciado a Medellín del resto de ciudades colombianas es que esta ha sabido fijar y seguir un norte: “la generación de confianza y fortalecimiento de lo público para ponerlo al servicio de los territorios y ciudadanos más vulnerables”, enfatizó.

Bajo esa premisa, expresó no saber si el alcalde desconocía dicha realidad o simplemente la ignoraba. “Sus actuaciones han puesto en riesgo a grandes referentes de la ciudad como Buen Comienzo, Ruta N, EPM, o el Jardín Botánico. Son algunos que, parece, usted ha decidido modificar a su antojo bajo la lógica inverosímil de que aquí todo estaba muy mal antes de su llegada”, fue otra de las críticas del concejal.

Ante ese panorama, Carvalho contó a la opinión pública y a Quintero que no puede continuar apoyando a un mandatario que “no está respetando la historia de la ciudad ni escuchando el descontento de sus habitantes”. En el documento, el corporado finaliza diciendo que seguirá con “independencia crítica”, no sin antes insistirle a Quintero que “está a tiempo de recobrar el rumbo”.

La decisión de Carvalho se suma a las tantas críticas que le suben por la pierna al alcalde Quintero. El horizonte político en Medellín está convulso y los vientos corren en contra de la administración, no solo desde el bando uribista que le hace oposición, sino también desde el ala de los políticos de corte alternativo que lo respaldaron en un comienzo. Además de que este concejal abandone su coalición de gobierno en el Concejo de Medellín, las críticas por el manejo de EPM y la reciente intención del uribismo de promover una moción de censura a la secretaria privada de Quintero, aumentan la tensión entre el mandatario local, las fuerzas políticas y la ciudadanía. Todo esto, en medio de revocatorias a nivel nacional entre las cuales también aparece el nombre de Daniel Quintero para ser removido del cargo.