Duque, suspendido ayer por la Alianza Verde, se despachó en contra del representante León Fredy Muñoz. Dice que su partido debe dar una “discusión profunda sobre cómo organizarse internamente”, y que Muñoz, que tiene poder en Antioquia, “está más concentrado en callar a un concejal que denuncia la corrupción, que en construir una coalición de cara a 2022 que la derrote”. Entrevista.

Daniel Duque es concejal de Medellín por la Alianza Verde. Por su oposición a la alcaldía de Daniel Quintero Calle, su partido lo suspendió. Por 60 días no tendrá voz ni voto en la corporación en la que ejerce control político al alcalde. La noticia causó un estallido al interior de su colectividad y destapó con más fuerza las diferencias que desde meses atrás vive esta organización, por lo menos en Antioquia.

En entrevista con El Espectador, dice que tiene un desencuentro muy grande con el representante León Fredy Muñoz, político con poder en ese departamento y quien apoya la gestión de Quintero. “Pedro Vergara y León Fredy Muñoz estén más concentrados en callar un concejal que denuncia la corrupción, que en construir una coalición que derrote la corrupción en Colombia”, afirmó.

¿Por qué considera ilegítimo la denuncia de Pedro Vergara, director de la Alianza Verde en Antioquia, para suspenderlo?

Es algo inaudito. El partido en Antioquia tiene en la dirección a unos señores que dominan y quieren callar la voz de la inmensa mayoría de personas que militamos y que represento yo. Esas personas, que son mayoría en Antioquia, son comandadas por el representante a la Cámara, León Fredy Muñoz. Él que está imputado ante la Corte Suprema de Justicia por narcotráfico, manda a su vocero a que me denuncie ante el comité de ética del partido porque yo estoy haciendo mi trabajo.

Creo que es ilegítimo porque es una minoría en la colectividad que tomó, a punta de trampas, la dirección departamental de Antioquia. Además, esas minoría está lleno de puestos y contratos en la Alcaldía de Medellín, administración que yo denuncio por corrupta.

Cuando dice su vocero, ¿se refiere a Pedro Vergara?

Sí. Es el colmo y tendré que presentar los recursos para que el partido me levante esa medida que viola mis derechos políticos que me gané a pulso, caminando todas las calles de Medellín, sin un peso, para representar la voz de un montón de personas de esta ciudad.

Pero su partido está en la coalición de gobierno de la alcaldía de Daniel Quintero Calle y al inicio de su mandato usted aceptó estar en ella como concejal...

El partido está en la coalición de gobierno y yo hice un acuerdo programático con Quintero, que es algo público, pero que se quebró cuando él metió al Esmad a la Universidad de Antioquia, cuando nombró en su gabinete a gente de la política tradicional que hace muchos años estaba fuera de esta ciudad.

¿Considera o no que hacerle oposición a Quintero es faltar al régimen de bancadas y otros artículos internos de la Alianza Verde?

Yo tengo mi derecho fundamental a la objeción de conciencia. Mi partido está en la coalición por un acuerdo que el alcalde rompió no solo programáticamente sino también éticamente al entregar contratos a dedo a sus amigos que le financiaron la campaña. Así las cosas, la Alianza Verde está en la coalición en lo oficial, pero los postulados y el programa que defiende el partido en nada se ve reflejado en lo que hace Quintero.

Es algo contradictorio...

Le pediré a las directivas nacionales que nos salgamos de esa coalición de gobierno. Por las formas de hacer política de Quintero, deberíamos estar por fuera.

¿Cómo está compuesto hoy el partido en Antioquia, ahora que habla de una mayoría del representante Muñoz?

Las directivas están lideradas por la fuerza política que representa el señor León Fredy Muñoz, y las otras facciones del partido acá, como la de los senadores Iván Marulanda, Juan Luis Castro, como la de los diputados Camilo Calle, Jorge Humberto Echeverri y la de Daniel Duque, mi persona, nos vemos aminorados en todas las decisiones del partido, como si fuéramos un cero a la izquierda. Juntos, en votos ni siquiera somos minoría, pero ellos están en la dirección. Es una cosa que no se entiende.

¿Entonces no acatan las decisiones de Pedro Vergara, así sea el director en Antioquia?

Nosotros logramos el año pasado decirle a la dirección nacional que no sentíamos que hubieran garantías suficientes para reunirnos como partido a nivel departamental porque había unas falencias institucionales al interior del partido en Antioquia. Lo que dijo la colectividad en ese momento, es que no podíamos reunirnos a sesionar sin presencia de la dirección nacional. Pero no me he reunido con esta dirección hasta que no haya acompañamiento permanente de la dirección nacional y hasta que no haya garantías reales de participación. La dirección departamental, al estar agarrada de contratos en la Alcaldía, no me van a dejar nunca manifestar mis opiniones. Me quieren callar.

¿El acuerdo fue hacer caso omiso hasta que la dirección departamental esté abierta a elección de un nuevo director?

No es que se haga caso omiso. La dirección departamental y municipal no se pueden reunir salvo que tengamos acompañamiento de la dirección nacional. Esto está en un acta, para garantizar los derechos electivos para todos.

Pero si lo hablaron y quedó escrito en una resolución del año pasado, ¿por qué no se ha resuelto?

No lo sé. No voy a las reuniones que cita el señor Pedro Vergara. Iré cuando la dirección nacional nos acompañe en ese proceso.

¿Su suspensión es el resultado de unas disputas al interior de los verdes? Específicamente entre la facción a la que usted pertenece, que es la de la senadora Angélica Lozano y la alcaldesa Claudia López, y la del representante León Fredy Muñoz, por medio de Pedro Vergara.

Quiero aclarar que Claudia López y Angélica Lozano no tienen nada que ver en esta discusión. La alcaldesa no está en reuniones políticas, está concentrada en resolver una pandemia en Bogotá, y Angélica Lozano está enfocada en el Congreso. Es una discusión que tenemos a nivel departamental. No soy un político tradicional que tiene baronesa política.

Ahora, yo no tengo una pelea con León Fredy Muñoz. Tengo una pelea con esta administración que está contratando gente corrupta. Y Muñoz no está de acuerdo conmigo en esa discusión, cree que está administración es lo máximo. Tenemos un desencuentro muy grande con Muñoz y no quiere que yo hable.

¿Cree entonces que esa denuncia es un mensaje directo del representante Muñoz?

Viene del señor Pedro Vergara y sirve a los intereses de León Fredy Muñoz en todo lo que tenga que ver con las decisiones del verde en Antioquia. En la entrega de avales, en las discusiones de cabeza de lista, los comunicados de prensa, y en donde se entra a la coalición de gobierno. Entonces, están felices siendo coalición en un montón de municipios, contratando en esos lugares y poniendo cuotas.

¿Considera que esto puede representar conflictos en la colectividad, sobre todo porque sus señalamientos contra Muñoz hablan de todo lo que es contrario a la Alianza Verde?

El partido tiene gente valiosa que representa un apoyo mayoritario en la ciudadanía. Angélica Lozano, Catalina Ortiz, Claudia López, Iván Marulanda, Juan Luis Castro, Antonio Sanguino, Inti Asprilla, Mauricio Toro. Todos valiosos. Pero el partido debe, de una vez por todas, dar una discusión profunda sobre cómo quiere organizarse internamente. En Antioquia funciona fatal porque no tiene representación en los máximos órganos de control.

Si las mayorías en Bogotá, Medellín, en el país, representan a otras personas (en las que no está León Fredy Muñoz), por qué esas no somos las personas que deberíamos tener capacidad de incidir en las decisiones. Esto se gana con votos, esto es un partido político, y la militancia de Muñoz no representa a la mayoría de la militancia en este departamento. Nosotros también tenemos voz. Lo que me parece muy raro frente a Muñoz es que toda la vida ha luchado contra la corrupción de Bello, ahora no le parezca horrible que los señores que apoyaron a los Suárez Mira con votos, se estén acercando a la alcaldía.

Y quiero decir algo: a mí me están haciendo estudio en la Unidad Nacional de Protección. Por mis denuncias he recibido amenazas, al igual que mi familia. Y ahora me quieren callar en el concejo. Espero hablar con la comisión de ética el 9 de febrero porque están muy desubicados en su procedimiento. No vinieron a realizar pruebas ni siquiera y me dejan sin voz ni voto por 60 días.

La suya no es la única polémica que ha tenido el verde. Tuvo una en Cali en 2019 y recientemente en los liderazgos de Bogotá. ¿Son volcanes explotando de cara a 2022?

Nosotros en la Alianza Verde tenemos unas discusiones internas importantes. Hay una parte del partido que quiere hacer una alianza con el senador Gustavo Petro y otra parte que no queremos. Es una discusión que está en la mesa, pero espero que eso no tenga nada que ver en la discusión de Medellín. No hago parte de la dirección nacional, pero están discutiendo con quién se hacen alianzas. Espero que nosotros representemos, de verdad , una alternativa contra los extremos en este país.

Más allá de eso, creo que es curioso que ahora que estamos haciendo denuncias de corrupción, me quiera callar un ala de mi partido que tiene puestos en el municipio.

¿Hay ruptura en el partido verde?

No. Esto demuestra que una facción quiere decir cómo debemos opinar frente a la alcaldía. Me parece muy triste que los señores Pedro Vergara y León Fredy Muñoz están más concentrados en callar a un concejal que denuncia la corrupción, que en construir una coalición que derrote la corrupción en Colombia.