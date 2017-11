Concejal Santiago Jaramillo: Álvaro Uribe tiene que pedirme perdón

El concejal de Medellín, Santiago Jaramnillo, quien ayer jueves 2 de noviembre fue expulsado del Centro Democrático, lanzó nuevos dardos contra el líder de esa colectividad, el expresidente, Álvaro Uribe Vélez.

En diálogo con el programa 'Nos cogio la noche' de Cosmovision, Jaramillo señaló: "Álvaro tiene que pedirme perdón".

Para el cabildante, que fue expulsado de la colectividad uribista por expresar opiniones contrarias a la línea política del partido, indicó: "Alvaro Uribe Vélez se tiene que sentar conmigo, con Lina (Moreno) y con mi esposa a tomar tinto en Laureles. Él me hizo mucho daño, sale como un obispo a dar declaraciones contra mí en Telemedellín y después todo el mundo me ve con pesar. Por eso tiene que pedirme perdón".

En el programa local, Santiago Jaramillo se mostró más cercano a Juan Manuel Santos que a Álvaro Uribe Vélez.

"Doctor Santos, lo insto, como presidente, a que me reciba porque Moravia, va a recibir ayuda millonaria y usted tiene que estar atento. Me estoy alejando de Álvaro Uribe y me vuelvo a acercar con él, si él me llama ya, me voy a tomar tinto. Pero no quiero más mano firme (...) el orbe a Juan Manuel como un grande, aquí lo vemos muy pequeño".

Luego de ser expulsado del Centro Democrático, Saniago Jaramillo habla de la construcción de un nuevo partido al que bautizó 'Con Sentido Social'. "La fuerza número uno del país".

Señaló que "el Centro Democrático está perdiendo seguidores a nivel nacional. Por eso, propongo como integrante de esa colectividad, que eliminemos la mano firme y dejemos el corazón grande. Si empezamos a discutir ideas nos ganamos la presidencia. Álvaro debe agachar la cabeza, sentarse conmigo y ganar la presidecia de la República".

Según dice, para explicar porque el expresidente Uribe es un "peligro para la paz de Colombia, habría que ser un foro ciudadano y académico".

La relación de Santiago Jaramillo con su propio partido se empezó a quebrar luego de que el senador, Álvaro Uribe Vélez, hablara de la "salud mental" del concejal.

"El Centro Democrático ofrece disculpas a la comunidad, a los corporados y a las instituciones por los hechos acaecidos, donde se observa que el concejal Jaramillo aparentaba una fuerte alteración emocional. Por consiguiente, solicitamos a las personas llamadas a ayudarlo, en este caso su familia, a que tomen todas las medidas necesarias tendientes a buscar su protección y a conservar su salud física y mental".