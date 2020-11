Congresista insiste en tomar vuelo pese a caso positivo de COVID en Cámara

Luego de que se informara que el representante Alejandro Chacón dio positivo para COVID-19, el congresista Juan Diego Echavarría, que estuvo en la plenaria de la corporación el miércoles en la noche, a la que Chacón asistió, aseguró que viajará este jueves a su región, Antioquia.

La sesión plenaria de la Cámara de este jueves (5 de noviembre) fue levantada intempestivamente luego de que, en horas de la mañana, el representante Alejandro Carlos Chacón confirmara que su prueba de COVID-19 resultó positiva. El legislador había estado de manera presencial en el Salón Elíptico de la corporación en la noche del miércoles, en el debate de la reforma política.

Por esa razón, en comunicación con la Secretaría de Salud de Bogotá, la recomendación fue que todos los congresistas que estuvieron en el recinto se aislaran en sus casas y no salieran de la ciudad hasta que se les hiciera la prueba del COVID-19.

De hecho, la representante María José Pizarro, quien habló con el secretario de Salud Distrital, Alejandro Gómez López, manifestó que una de las recomendaciones de la autoridad en Bogotá era que no se podía viajar en avión.

Sin embargo, uno de los representantes que estuvo en la misma plenaria y en el mismo recinto en el que estuvo Chacón manifestó que tenía un vuelo este mismo jueves y que lo tomará. “Yo tengo un viaje esta noche y lo voy a hacer, voy a tomar el avión porque estoy convencido de que no estuve con él (Chacón), estoy convencido de que no tuve contacto y que no me vengan a decir que voy a cometer un delito”, dijo el congresista liberal Juan Diego Echavarría.

Para Echavarría, quien representa al departamento de Antioquia, solo se tiene la obligación de aislamiento cuando se tuvo contacto cercano con un positivo para COVID-19. “Si hemos tomado las medidas de precaución, de bioseguridad, no podemos entrar en un pánico y que no nos vengan a decir que no podemos tomar un avión porque somos unos delincuentes”, expresó.

En contraste a la decisión del legislador antioqueño, el representante Carlos Ardila, del Putumayo y también liberal, señaló que tenía un vuelo para el viernes y que lo cancelaría, teniendo en cuenta la confirmación del positivo para COVID de Chacón.

“Debemos inmediatamente ubicarnos en nuestras residencias y apartamentos, no podemos viajar a ningún sitio. La Secretaría de Salud le ofrece a cada uno de nosotros las pruebas para el día sábado (…) No está permitido que abandonemos la ciudad de Bogotá, hasta tanto no nos hagamos las pruebas correspondientes. Más que la recomendación, es la decisión de la Secretaría de Salud”, comentó por su parte el secretario general de la Cámara, Jorge Humberto Mantilla.

No obstante, Echavarría insistió en su intención y, de hecho, le preguntó a Mantilla de qué forma se le había hecho la consulta a la autoridad de salud de Bogotá para que señalara que no se podría salir de la ciudad.

“Si yo no tuve ningún tipo de contacto con él (Chacón), he guardado todas las normas de bioseguridad, ¿por qué me tengo que aislar? Yo me aíslo cuando tengo contacto cercano con alguien que tiene COVID, pero si no tengo contacto, no entiendo por qué me van a decir que no puedo viajar”, enfatizó Echavarría.

La respuesta de Mantilla fue que se trataba de una responsabilidad y que era difícil determinar científicamente si alguien estuvo cerca o no de Chacón. “Es un problema de cada cual”, dijo Mantilla, resaltando que a pesar de que el Salón Elíptico es amplio, es un recinto cerrado y todos los congresistas estuvieron en el mismo lugar.