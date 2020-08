Doce parlamentarios de la FARC, Alianza Verde y Decentes suscribieron un comunicado manifestando su rechazo a la terna enviada por el presidente Iván Duque.

Este jueves, antes de elegir al nuevo defensor del Pueblo, los representantes María José Pizarro y David Racero, de los Decentes; Ángela María Robledo, de la Colombia Humana; Juanita Goebertus, Mauricio Toro, Catalina Ortiz, Katherine Miranda y Fabián Díaz, de la Alianza Verde; y Luis Alberto Albán, Omar de Jesús Restrepo, Carlos Carreño y Jairo Cala, de la FARC, suscribieron un comunicado en el que acordaron en conjunto votar en blanco en el ejercicio de escogencia al reemplazo de Carlos Alfonso Negret.

Para ellos, no hubo un proceso meritocrático para la elección de la terna de los aspirantes a defensor, así como que una de las candidatas, Myriam Carolina Martínez, no cumplía con los 15 años de ejercicio como abogada. “Los ternados no cumplen con la experiencia, la idoneidad y credibilidad para ocupar este cargo”, insistieron.

Reseñaron además la preocupación de que a pocos días de la elección, Elizabeth Martínez, una de las ternadas, renunciara al proceso al considerar que no había garantías por la preferencia que manifestaron Cambio Radical, Partido Conservador y la U hacia Carlos Camargo, mucho antes de que los candidatos se presentaran ante la plenaria de la corporación para responder las dudas de los representantes.

Así mismo, rechazaron que ad portas del día para elegir al reemplazo de Negret, se postulara al tercer aspirante, Luis Andrés Fajardo, “una inclusión tardía que no evidencia un compromiso en la defensa real y efectiva de los derechos de las personas que viven en el territorio colombiano”.

Por último, hicieron un llamado a la Cámara: “las funciones electorales deben estar fundadas en la meritocracia, sobre todo en una entidad que trabajará en la defensa de los Derechos Humanos y la Construcción de Paz”.