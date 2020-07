Congresistas piden suspender decretos de pilotos de “fracking” en Colombia

Los firmantes de un incidente de desacato ante el Consejo de Estado, el Gobierno Nacional no está cumpliendo con las condiciones para avanzar en esos proyectos piloto.

Un grupo de 20 congresistas de la oposición, en conjunto con la Alianza Colombia Libre de Fracking, radicaron ante el Consejo de Estado una acción jurídica para que se declare el desacato de medida cautelar al argumentar que el Gobierno Nacional no está cumpliendo con las condiciones para avanzar con los proyectos piloto para la práctica del fracking en Colombia.

De acuerdo con el incidente de desacato radicado, el decreto 328, que determinar los “lineamientos para adelantar proyectos piloto de investigación integral sobre yacimientos no convencionales”, no tendría incorporados los pasivos ambientales (impactos ambientales no resueltos/no compensados) que se han generado desde la industria de hidrocarburos en este tipo de yacimientos, tampoco contempla un plan de acción para desarrollar el fortalecimiento institucional y no tiene en cuenta los estándares legales para que se garantice la transparencia y el acceso a la información.

Los demandantes también argumentan que no hay nada que regule el concepto de licencia social y la forma en que esta se otorgaría por parte de las comunidades locales, no se contiene una estrategia de gestión del riesgo acorde con las recomendaciones del comité de expertos y tampoco se garantiza el carácter científico de los proyectos pilotos de fracking.

“Declarar el desacato de medida cautelar, por parte del Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el Departamento Administrativo de la Función Pública, dada la incompatibilidad manifiesta entre el Decreto 328 de febrero de 2020 y el Auto del 17 de septiembre de 2019 del Honorable Consejo de Estado en el que se establecen los condicionantes para la realización e implementación de los Proyectos Pilotos Integrales de Investigación”, dice exactamente la petición.

Según la Alianza Colombia Libre de Fracking, hay un “avance silencioso” de este proceso en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. “Mientras el Gobierno Nacional sigue avanzando con la reglamentación de los proyectos pilotos (…) seguiremos alertando a las autoridades correspondientes y a la opinión pública de este avance silencioso en medio de la pandemia, que no permite que las comunidades tengamos acceso a la justicia ni a la información”.

Para los congresistas firmantes de la acción judicial, el gobierno de Colombia debería seguir el ejemplo de Reino Unido, “donde se le ha puesto fin al fracking en todo su territorio”.