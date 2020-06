La Comisión Primera del Senado cita este miércoles a los ministros de Hacienda, Alberto Carrasquilla, del Interior, Alicia Arango, de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, al gerente del COVID-19, Guillermo Plata, entre otros funcionarios, para que entreguen las medidas para que los 44 municipios de esta región enfrenten los estragos del virus.

Los habitantes del litoral Pacífico no solo tienen que lidiar con las condiciones de vida precarias de sus territorios, como la falta del servicio público de agua potable, sino también con los estragos del COVID-19. Por razones obvias -es decir, por la ausencia histórica del Estado en la región- el golpe del virus es más fuerte para sus habitantes, una población que asciende a más del millón de colombianos.

Por ello, varios congresistas del Valle, Cauca, Nariño y Chocó continúan pidiéndole al Gobierno que tome las medidas necesarias para que los 44 municipios que componen el litoral, tengan más herramientas para enfrentar los efectos de la emergencia sanitaria.

Este miércoles, están citados a las 8:00 de la mañana los ministros de Hacienda, Alberto Carrasquilla, del Interior, Alicia Arango, de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, como también el gerente de la estrategia contra el coronavirus, Guillermo Plata, la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Lucía Ospina, y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, Eduardo José González, para que le entreguen a la Comisión Primera del Senado un plan integral diferenciado conforme a las necesidades del Pacífico.

El plan “debe deberá detallar los recursos asignados y las acciones inmediatas que se van a poner en marcha con el propósito de enfrentar la crisis sanitaria, social y económica que hoy pone en riesgo la vida de los habitantes que viven en el Pacífico”, dice al respecto el senador Alexander López, del Polo Democrático, quien es uno de los citantes.

Lo que enfrenta el Pacífico en esta pandemia es un peligro enorme: sin adecuaciones hospitalarias que den abasto para atender a los infectados, y muchos de esos municipios sin servicios públicos, esos departamentos se vuelven en potenciales focos de contagio desbordado, si no se contiene. A la fecha, en Tumaco, La Tola, y Magüí Payán, en Nariño, suman 1.409 casos, de los cuales han fallecido 89 personas. A la par, en el Chocó los contagios ascienden a 1.010 y 31 defunciones, y en Buenaventura, en el Valle del Cauca, se concentran 1.239 personas afectadas y 69 fallecidos.

El senador López, segundo vicepresidente del Senado, solicitó al Gobierno no dilatar más la implementación de este plan. “Desde el pasado 20 de marzo hemos solicitado que se den soluciones concretas para los habitantes de está región y solo se han entregado de forma parcial pero no de fondo, también hemos pedido un trato diferencial para esta región pero no ha sido posible. No pueden seguir dando un trato igual a quienes históricamente han vivido en condiciones desiguales, así como en otras regiones del país con menos problemas sociales se les ha instalado hospitales militares con camas UCI, el mismo trato diligente pedimos para el Pacífico”, manifestó al respecto el congresista del Polo.

De hecho, precisó que la exigencia que le hacen al Gobierno se hace porque el presidente Iván Duque se comprometió el pasado 20 de junio, en diálogo con la Asociación de Alcaldes de los municipios con Población Afrodescendiente, a aplicar medidas diferenciadas al Pacífico durante la emergencia sanitaria. En esa conversación, el primer mandatario reconoció la responsabilidad del Estado en la crisis actual de las poblaciones y reafirmó que está es “una oportunidad para dejar saldadas deudas financieras con la red hospitalaria, mejorar la capacidad con recurso humano y garantizar un mejor horizonte de estos municipios, siendo priorizados en las zonas futuro de inversión integral del gobierno nacional”, dijo en ese momento Duque.