Aunque la plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto que reglamenta las sesiones virtuales, se hundió la iniciativa que pretendía que los gastos de representación, empleados para viáticos, solo se pagaran en caso de sesiones presenciales.

Si bien el Senado de la República aprobó en último debate el proyecto de ley que viabiliza las sesiones no presenciales y mixtas del Congreso, nuevamente se hundió una proposición que buscaba que a los parlamentarios les descontaran los recursos que reciben por gastos de representación, empleados para viáticos y otros asuntos relacionados.

En contexto: A pesar de virtualidad, congresistas seguirán recibiendo $ 14 millones en gastos de representación

La proposición, presentada por el senador Rodrigo Lara (Cambio Radical) y apoyada por varios congresistas, rezaba que, mientras se celebraran sesiones virtuales, remotas o no presenciales, los miembros del Parlamento no tendrían derecho al pago de estos gastos de representación, que ascienden actualmente a cerca de $14 millones.

La iniciativa recibió 32 votos por el no y 26 por el sí. “Increíble. Lamentable. Nuevamente la bancada gobiernista hunde la iniciativa para descontar $14 millones de gastos de representación a los congresistas que sigan sesionando virtualmente –sin justa causa– desde sus cómodos hogares”, alegó Lara.

Por su parte, la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) lamentó que el Senado rechace eliminar los gastos de representación al no sesionar presencialmente y aseguró que persistirán en su intento de “bajar el salario de los congresistas, llevamos seis años intentándolo y más temprano que tarde lo lograremos”.

En respuesta, el senador Santiago Valencia (Centro Democrático) manifestó que “el problema es el populismo”, pues la ley orgánica que reformó la Ley Quinta (sobre el funcionamiento del Congreso) “nada tiene que ver con el salario de los congresistas, esta no es la ley pertinente para hacerlo”.

En esa misma línea, el senador John Milton Rodriguez (Colombia Justa y Libres) expresó, “el tema es que estamos hablando de sesiones virtuales, presenciales y mixtas, y no del salario de los congresistas, no hay unidad de materia, no tienen consecutividad y mejor es acompañar los proyectos de ley que van en esa vía”.

La plenaria del Senado aprobó este miércoles el proyecto que implementa herramientas tecnológicas para el funcionamiento del Congreso, como las sesiones remotas, el voto remoto y las sesiones mixtas. La iniciativa contempla que, por derecho propio, se podrá convocar el Parlamento cuando existan circunstancias excepcionales.

Lea también: Tras seis meses de pandemia, Senado estrenó sesiones semipresenciales

Se estableció además que solo en sesiones presenciales, y no virtuales, se podrán tramitar asuntos referentes al Acuerdo de Paz firmado entre el anterior gobierno y la otrora guerrilla de las Farc.

Si bien apenas en agosto pasado el Senado apeló a una sesión semipresencial para la elección de Margarita Cabello como próxima procuradora General de la Nación, solo hasta este martes –pasados más de seis meses desde que se desató la emergencia sanitaria por cuenta del coronavirus– la cámara alta del Congreso estrenó en firme las sesiones mixtas.

Lo anterior, tras acoger las consideraciones de bioseguridad establecidas en un estudio de una compañía de seguros de riesgos laborales, que, entre otras, estableció que los presentes en plenaria deben guardar una distancia de dos metros.

Adicionalmente, se determinó que en la plenaria podrán estar presentes los miembros de la mesa directiva, 26 senadores, 15 por cada uno de los partidos y movimientos con representación en la corporación y 11 adicionales de acuerdo con la cifra repartidora.

Los protocolos, creados con la asesoría de la ARL Positiva, establecen además que se prohíbe la presencia de visitantes durante las sesiones y que el resto de los senadores seguirán sesionando por medio de las plataformas de videollamada que se han usado hasta ahora.

Ningún partido está obligado a tener un vocero de forma física, pues la virtualidad sigue siendo una forma valida de sesionar. De igual manera, para asistir, cada partido es libre de elegir los que ingresarán al recinto del Legislativo, pero estos deben ser reportados antes de cada sesión para cumplir con los protocolos dispuestos tanto por el Senado como la ARL.