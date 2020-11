Congreso fija cronograma para elección de Comisión de Disciplina Judicial

El Congreso en pleno elegirá a los miembros de la instancia que reemplazará a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Se destraba la conformación de un ente que fue creado en 2015.

En 2015, el Congreso aprobó en la reforma al equilibrio de poderes la eliminación de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y la creación de un nuevo ente que pasaría a llamarse Comisión de Disciplina Judicial. Este, como su antecesora, tendría la función principal de vigilar y adelantar procesos disciplinarios en contra de abogados y jueces.

Han pasado 5 años desde que en el ordenamiento colombiano quedó establecida la Comisión de Disciplina judicial pero solo hasta ahora podrán ser elegidos sus miembros, luego de que la Corte Constitucional destrabara una compleja discusión jurídica. Por eso, tanto Presidencia como el Consejo Superior de la Judicatura (CSJJ) presentaron hace una semana al Congreso los ternados para aspirar a este tribunal.

Con los siete listados en mano, los presidentes del Congreso, Arturo Char (Senado) y Germán Blanco (Cámara), establecieron el cronograma a seguir para la elección de los nuevos magistrados. En una breve convocatoria, las cabezas del Legislativo definieron que este primero de diciembre será la presentación de los candidatos ternados, este procedimiento se hará a través de lo que se conoce como sesión mixta: algunos congresistas estarán en el elíptico escuchando a los candidatos mientras que otra buena parte seguirá la sesión desde sus casas a través de videollamada.

Después de escucharse a los 21 aspirantes, los senadores y representantes elegirán el día siguiente, el 2 de diciembre, los que serán los primeros siete magistrados de la Sala de Disciplina Judicial. Para este procedimiento se llevará a cabo una sesión presencial citada para las 10 de la mañana. Desde que comenzó la pandemia, no se ha tenido al mismo tiempo a los miembros de las dos corporaciones en el capitolio nacional.

La votación será un reto en sí misma pues las últimas elecciones se habían llevado a cabo de forma virtual o solo se necesitaba que asistieran los miembros de una de las cámaras. Ahora, el Congreso tendrá que idear la manera en la que podrá albergar a los poco menos de 280 congresistas, mesas directivas y colaboradores en el recinto del Legislativo y aún así cumplir con las normas de bioseguridad para mitigar los riesgos por COVID-19. Es preciso señalar que Senado y Cámara apenas está volviendo a sesionar de forma semipresencial luego de que el representante Alejandro Chacón asistiera a plenaria siendo positivo para el nuevo coronavirus.

Con la elección de los siete magistrados, el Congreso le pondrá fin a un complicado debate que comenzó en 2015, cuando se creó la Comisión de Disciplina Judicial. En la misma reforma, se estableció que los magistrados de este tribunal debían ser elegidos por convocatoria pública reglamentada. La ley estatutaria para cumplir este requisito nunca fue tramitada por el Congreso, y al momento de presentarse las ternas por parte de Presidencia y el Consejo Superior de la Judicatura, estas fueron tumbadas por el Consejo de Estado.

Desde entonces, la Sala Disciplinaria del CSJ quedó en una especie de limbo jurídico: tenía que seguir porque su reemplazo no había entrado a fucionar, pero sus magistrados no podían ser elegidos porque jurídicamente ya no existía. Esto incluso llevó a que dos de sus magistrados, Julia Emma Garzón y Pedro Alonso Sanabria, se quedaran en sus cargos por 12 años, cuando la ley colombiana define como periodo máximo tan solo 8 años.

A pesar de que se radicaron varios proyectos para crear la ley estatutaria necesaria para las ternas, el Congreso nunca sacó adelante este requisito. La situación la vino a resolver la Corte Constitucional, que se pronunció ante una tutela que pedía la salida de los magistrados Garzón y Sanabria. El alto tribunal concedió la solicitud y estableció un plazo de dos meses para que las ternas para la Comisión de Disciplina Judicial fueran enviadas al Congreso para la elección de los siete magistrados que desde 2016 deberían estar velando por la disciplina de la rama judicial.