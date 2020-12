Congreso no ve con buenos ojos una reforma tributaria para 2021

Parlamentarios de varios partidos calificaron el cierre de 2020, el trabajo virtual, el papel del Gobierno en la pandemia y el mismo control que le hicieron. Sobre el anuncio de una reforma tributaria, la mayoría opinó que no es el momento.

Este año de legislatura pasará a la historia de Colombia, pues nunca se había visto que el Congreso de la República aprobara iniciativas virtualmente. La pandemia obligó a que el legislativo sesionara de esta forma, pese a las críticas de la oposición sobre esta forma de trabajar.

No solo fue el Congreso colombiano que se adaptó a la contingencia, sino a los de cientos de países que adoptaron medidas de trabajo en casa por múltiples razones, entre ellas, las edades de los parlamentarios, quienes muchos de ellos están por encima de los 60 años, razón por la cual deben tomar todas las precauciones para no contagiarse. Así mismo, no sesionar nunca fue una posibilidad debido a que se debían de tramitar leyes por parte de las administraciones para afrontar el tema de la pandemia.

Consultamos al presidente de la Cámara de Representantes Germán Blanco, quien llegó a esa dignidad por los acuerdos que se hicieron entre los partidos y movimientos políticos con representación al interior del Congreso, quien destacó sobre el período que acaba de concluir el trámite “del proyecto de ley que regula las regalías, en donde se esta trabajando equitativamente para que las mismas no solo sean para los municipios y departamentos productores, sino que sean general, la ley de turismo y del emprendimiento”.

Así mismo, apuntó: “Aquí no solo hemos sacado proyectos del gobierno si no de origen parlamentario, creo que a pesar de esta pandemia sacamos adelante muchas de las iniciativas que el país reclamó”.

Y sobre la modalidad de trabajo remoto comentó: “La única herramienta que tenemos para trabajar es la virtualidad y es la que estamos aprovechando, no hay más, y el país tiene que conocer que hemos estado trabajando de sol a sol para cumplirle a los compatriotas”.

Blanco destacó, también, la aprobación del proyecto de ley estatutaria que modifica el Código Electoral, con el que se aumentará en una hora la jornada de elección, la paridad de las listas a corporaciones públicas, entre otros temas. “Nos esperan temas grandes en el 2021, como la reforma tributaria que están anunciando, la reforma a la salud, a la justicia, y la reactivación económica, que seguirá siendo una constante a partir de enero”, complementó.

Desde la otra orilla a la que pertenece Blanco, Germán Navas Talero, el decano de los representantes a la Cámara, segundo vicepresidente y miembro de la oposición, dijo: “esto que tenemos hoy es una ensambladora de leyes, la facilidad de que usted este en su casa charlando con sus amigos y el deseo de mojar vitrina por parte de los congresistas, hace que estén a cualquier hora y desde cualquier sitio saliendo a las plenarias y a las comisiones. Aquí estamos legislando porque sí, no realmente porque las leyes se necesiten”.

Mientras que el presidente de la Cámara destacó los debates de control político, Navas Talero se fue en contra: “El control político que era bien precario hoy no lo tenemos, no hay derechos que los mismos congresistas del partido de gobierno citen a control a sus mismos aliados. Eso es un oso constante”.

Y sobre el desempeño del Ejecutivo señaló: “El Gobierno Nacional pasa el año, pero con trampa. De las iniciativas que hemos aprobado en el Congreso ninguna merece aplauso, han sacado normas corrientes. El Ejecutivo es el que tiene que trabajar para que se reactive la economía, pero vemos cómo este sigue favoreciendo a los emporios económicos que los llevaron al poder y se les olvida a las pequeñas industrias”.

Desde el Senado, Juan Felipe Lemos, del Partido de la U y quien ha acompañado en la mayoría de las iniciativas al Gobierno, dijo; “Lo que no podemos desconocer es que al Ejecutivo no le ha faltado voluntad para tratar de sacar adelante estos efectos que nos ha dejado esta pandemia y que nos la sigue dejando”. Así mismo, destacó el trabajo hecho entre Ejecutivo y Legislatico con relación al presupuesto. “Este nos va a dar un aire para reactivar la economía”.

El balance de Temístocles Ortega, de Cambio Radical, sobre el Gobierno y el mismo Congreso no es tan bueno: “ninguno pasa el año. Esta pandemia nos puso en un tema virtual que no tiene dientes y limita enormemente el control político y la tarea legislativa. Los proyectos del Gobierno no son de gran envegadura”.

Para su colega de bancada, Germán Varón Cotrino, sí hubo proyectos destacables, como el tema de la vacuna para los colombianos, el Código Electoral, que es un instrumento necesario. Sin embargo, sí creo que nos quedó faltando iniciativas de suma importancia y trascendencia”. En ese sentido, aseguró que este año no se tramitaron las grandes reformas que reclamó el país, como la de la salud.

Así mismo, sobre el anuncio de una reforma tributaria para 2021, Varón Cotrino opina que es un error,. “El Gobierno está equivocado en esos anuncios, lo que tenemos que entrar a mirar es la evasión, que en las estadísticas llega a $80 billones de pesos. Esta reforma tributaria lo que entraría es a incrementar porcentajes de cobros a quienes están formalizados, esto es una real injusticia”.

El vicepresidente del Senado, Jaime Duran Barrera (Partido Liberal), comentó que, para él, “calificar este Gobierno no es fácil, y menos en esta pandemia, en donde nadie en el mundo estaba preparado para esto. Gobernar en medio de este desbarajuste es muy complicado. Creo que ha hecho el esfuerzo para tratar de salir adelante, naturalmente esta situación ha traído muchos más problemas”.

Por lo que para él 2021 será clave a nivel económico y de control de la pandemia, por nuevas cepas del virus COVID-19 que se han registrado en Europa. “La reactivación económica de Colombia solo se verá cuando el 80% de la población esté vacunada. Lo preocupante es que, de acuerdo con lo que ha dicho el Ejecutivo, solo en el 2021 se podrían vacunar 15 millones de personas”.

Y ante la crisis económica también opinó que “la reforma tributaria no creo que se dé”. O en caso de que sea así, lo único por hacer “es quitar unas exenciones a unos sectores que son privilegiados y que realmente deberían aportar en estos temas que estamos viviendo de tantas afugias”.