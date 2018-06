Congreso, a sesiones extras

Quedan dos semanas -pero seis días de actividad legislativa para ser más exactos-, para que el Congreso salga al receso de mitad de año y se posesione el recién elegio el 11 de marzo pasado. Sin embargo, aún hay varias iniciativas 'en el tintero' que de, no aprobarse, no tendrían chance de ser retomadas a partir del 20 de julio de este año. ¿Cuáles son? La que permitiría el sometimiento colectivo de las bandas criminales a la justicia ordinaria o la que permitiría modificar la composición de las comisiones constitucionales en el Senado y la Cámara de Representantes para permitir el ingreso de los integrantes de la FARC, para dar apenas unos ejemplos.

El próximo 20 de junio, no obstante, se acaban las sesiones en la corporación y, de momento, no ha habido luz verde para aquellos proyectos se conviertan en ley de la República. En ese sentido, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, advirtió que desde el Ejecutivo se está planteando la posibilidad de convocar a extras para lograr que esos proyectos pendientes puedan nacer a la vida jurídica. "Tenemos varias iniciativas en trámite y calculamos que las mismas no van a ser aprobadas antes el 20 de junio. Por esa razón, estamos estudiando la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias a partir del 21 de junio", señaló Rivera.

De momento, de acuerdo con el jefe de la cartera política, se necesitaría una semana más para sacar esos proyectos adelante, dentro de los que también se encuentra el Estatuto Anticorrupción y el que fija las reglas para la Jurisdicción Especial para la Paz. Sobre este último, el gobierno radicó la ponencia para estudiar en tercer debate su contenido este jueves, en la plenaria del Senado pero, al final, fue postergado dado el polémico debate que ha suscitado otra de las iniciativas radicadas, que es la que reforma la manera de elegir al contralor general de la República.

No obstante, se trata de uno de los proyectos más urgentes dado que la JEP está funcionando sin un procedimiento establecido lo cual ha derivado, según varios congresistas, en extralimitación de funciones al punto que ha dejado en vilo el futuro judicial del exguerrillero Jesús Santrich y su eventual extradición. Se recordará que desde la presidencia de ese mecanismo de justicia transicional se adoptó la decisión de 'suspender' este proceso.