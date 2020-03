Conocí al Ñeñe Hernández "como empresario honesto”: congresista Edward Rodríguez

Luego de que Noticias Uno reveló grabaciones que pondrían al descubierto una supuesta reunión entre el fallecido empresario investigado por narcotráfico José Guillermo Ñeñe Hernández y el actual representante del Centro Democrático, Edward Rodríguez, este lunes el congresista dijo haberlo conocido “como un empresario honesto”.

En las interceptaciones reveladas por el noticiero, se advierte de un encuentro entre el Ñeñe Hernández y el representante para coordinar un encuentro privado del entonces candidato Iván Duque con 15 alcaldes de Magdalena.

-José Guillermo Ñeñe Hernández: Caya, ven acá. Ayer almorcé con Eduardo Rodríguez...

-María Claudia Caya Daza: Ajá... ¿Edward? Edward...

-José Guillermo Ñeñe Hernández: Se llama Edward. Le dije Edwar yo necesito hablar con usted porque necesito hablar una vaina importante con él (Duque), importante es pero importante pa’ su campaña y pa’ sus cosas... le dije tengo 15 alcaldes del Magdalena, 15, que se quieren reunir con él...

-María Claudia Caya Daza: ¿Con Edward?

-José Guillermo Ñeñe Hernández: ¡Con Edwar, qué con Edward! Con el presidente, con el futuro presidente...

-María Claudia Caya Daza: Ajam... Pero él no se puede reunir con ellos, la ley no se lo permite, creo...

-José Guillermo Ñeñe Hernández: Es que no... es que... por eso yo le dije pa’ que se reuniera en mi casa, ¿ya me entendés? A través de los tipos...

-María Claudia Caya Daza: Sí José, pero tú estás diciendo eso hace más de un mes y tú no cuadras nada...

-José Guillermo Ñeñe Hernández: Mi amor, voy a visitar a Edward... imagínate, entonces Edward llamó a no sé quién, ya le dijo por qué, que iba para lo de Guillermo Botero para que nos reuniéramos en una parte aparte en una oficina...

Ante esto, Rodríguez respondió que conoció al Ñeñe como “un empresario honesto y exportador de carne. Me lo presentaron personas ilustres de la sociedad de Valledupar, quienes lo destacaban como un empresario notable de la región”, aseguró a través de un comunicado.

Según el congresista, no solo José el Ñeñe Hernández, “sino muchas personas”, solicitaban cita con el entonces candidato Iván Duque. Ante ello, argumentó que “siempre se hacía un filtro exhaustivo por la campaña. La orden era que, si había funcionarios públicos, no podían asistir, por lo que jamás hubo dicha reunión, no íbamos a hacer lo mismo que hizo Juan Manuel Santos en la campaña del 2014”.

El representante dijo que, aunque en su momento lamentó la muerte de Hernández, ha pedido justicia y determinar si tenía relación con narcotraficantes, puntualmente como presunto testaferro de Marquitos Figueroa.

“Desde la semana pasada he pedido que se haga justicia y que se determine si José Hernández tenía o no vínculo con el narcotráfico y con testaferrato. Es la Fiscalía y los jueces los que deben determinar y decirle al país si era o no un delincuente”, expresó Rodríguez en un escrito.

Por último, el representante reivindicó ser el autor de la ley contra los delitos electorales y su lucha “contra la corrupción y las mafias electorales”, por lo que pidió se investigue a profundidad “a fin de que se limpie el nombre del partido Centro Democrático. Eso no puede quedar en chismes, no se puede simplemente acabar con el nombre de las personas solo por perversidad”, agregó.

Si bien Rodríguez fue designada en la Comisión de Acusación de la Cámara en una investigación contra el presidente Duque por el caso de Aida Merlano –por la que fue recusado, alegando que tiene un “sesgo personal”– aclaró que no aceptó “ser investigador de cualquier caso donde esté involucrado el señor Hernández”.