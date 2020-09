Consejo de Estado mantiene la investidura del senador Julián Bedoya

La Sala Plena ratificó el fallo de primera instancia a favor del senador, quien había sido demandado por inasistencias a sesiones plenarias durante su período como representante a la Cámara.

Hace dos meses, las versiones que corrían en el interior del Consejo de Estado señalaban que el máximo tribunal de lo contencioso administrativo le quitaría la investidura al senador liberal Julián Bedoya, luego de que fuese demandado por las inasistencias al Congreso durante su período como representante a la Cámara, que fue entre 2014 y 2018. Sin embargo, este martes, ese tribunal ratificó un fallo de primera instancia y decidió mantener la investidura del congresista.

Le puede interesar: Fiscalía investigará a directivos de U. de Medellín por diploma de senador Julián Bedoya

La Sala Plena confirmó dicha decisión porque, a su juicio, el hecho de que las excusas que presentó el congresista para ausentarse de las sesiones no se hubiesen acogido al reglamento adoptado por la mesa directiva de la Cámara de Representantes, a través de la Resolución 665 de 2011, “no impide que puedan valorarse como pruebas las excusas presentadas en el expediente. Ello se explica, entre otras cosas, por la libertad probatoria de este tipo de procesos”.

“Dado que en los juicios de pérdida de investidura únicamente se exige que los medios de prueba estén autorizados o no prohibidos por la ley, no podría considerarse que este procedimiento adoptado para el trámite de las excusas suponga un instrumento de ritualidad probatoria que permita determinar la validez o no de una excusa”, sentenció el Consejo de Estado.

El caso

Luego de un primer fallo que mantuvo la investidura al senador liberal Julián Bedoya, la decisión fue impugnada porque, según el accionante de la demanda de nulidad, Bedoya, en los años 2015, 2016 y 2017, había faltado a un total de 40 plenarias en las que se votaron proyectos de ley y actos legislativos. Bedoya, según la demanda, se registraba al inicio de la sesión para luego retirarse de las discusiones.

Además de la inasistencia, Bedoya enfrenta otro proceso disciplinario ante la Procuraduría por “irregularidades en el uso de su investidura de congresista para obtener beneficios personales por parte de la Universidad de Medellín”. En otras palabras, habría usado su posición para graduarse de abogado y pasar los exámenes requeridos en un menor tiempo del que determina la institución educativa, mientras se desempeñaba como senador.

Por su caso están siendo investigado el rector de esa institución, Néstor Hincapié, y otros altos directivos de la Universidad de Medellín por falsedad en documento público. Por el momento, el juicio disciplinario no se ha adelantado, pero Bedoya, en caso de que se demuestre su culpabilidad, podría ser inhabilitado para ejercer cargos públicos.