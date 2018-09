Consejo de Seguridad de la ONU aprueba extensión de misión de verificación en Colombia

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió este jueves, a través de la resolución 2453, extender el mandato de la misión de verificación del organismo multilateral en Colombia.

“En sesión 8351 fue aprobada por unanimidad en el Consejo de Seguridad la Resolución 2435 para la extensión del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia”, informó en su cuenta de Twitter la Misión de la ONU en Colombia. En consecuencia, la misión de la ONU en Colombia estará operando en el país durante doce meses más.

La embajadora de Colombia ante la ONU, María Emma Mejía, agradeció el apoyo de los países miembros del Consejo de Seguridad al proceso de paz y al país. “Gracias a todos los miembros del Consejo de Seguridad por la renovación de la verificación de la ONU y su apoyo unánime a Colombia”, señaló.

