Conservadores, en libertad para irse con Duque o Vargas Lleras

-Lorena Arboleda Zárate / @LorenaArboleda8

Del Partido Conservador se dice de todo. Que es el más acomodado al gobierno de turno, que pese a su tradición histórica ya perdió vocación de poder, que es el partido ideal porque, aunque no tenga candidato propio en una elección presidencial termina gobernando y, en fin, toda clase de calificativos que han desdibujado el respeto con el que era tratada una de las colectividades más antiguas de Colombia.

Pero el tiempo, poco a poco, ha venido dando fe de algunos de estos comentarios que se dicen tras bambalinas, incluso, en el interior de las huestes azules y, por eso, no sorprende que para la contienda electoral que se avecina, haya decidido, finalmente, no lanzar al agua a ninguno de sus militantes. Al final, el partido le apostó a dos opciones ajenas a la militancia y la decisión fue ratificada hoy, luego de una reunión de los miembros del Directorio Nacional.

"Decidimos la libertad. No hubo decisión. El Directorio no tenía mayoría en ningún sentido, no tenía la facultad estatutaria para suscribir ningún acuerdo con ninguna campaña, levantamos la sesión y es claro que la militancia del Partido está en libertad de elegir cualquier opción presidencial", dijo Hernán Andrade, presidente del partido.

¿Cómo quedóla cosa? Las alianzas del Partido Conservador en torno a las candidaturas del exvicepresidente Germán Vargas Lleras y del aspirante uribista, Iván Duque, se comenzaron a cocinar desde la primera reunión formal de la bancada de senadores y representantes –actuales y electos- ocurrida el miércoles de la semana pasada.

Ese día, las urnas se abrieron para ellos y, al final, se anunció lo que venía siendo evidente: la división irreconciliable del partido en torno a ambos candidatos. Sin embargo, no se trataba de una votación vinculante y, en ese sentido, se postergó para hoy un nuevo encuentro, pero a instancias del Directorio azul. ¿Para qué? Para decidir lo mismo de hace ocho días: formalizar esa división y dejar en libertad a los militantes del partido de cara a los comicios del 27 de mayo.

Pero la antesala de lo que hoy será anunciado tiene dos hechos que la opinión pública aún no conoce. Apenas anoche, el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, junto a su fórmula vicepresidencia, Marta Lucía Ramírez, se reunieron con los congresistas que quieren adherir a su campaña.

El encuentro tuvo lugar en un prestigioso hotel, ubicado en el norte de Bogotá a donde llegaron, entre otros, los senadores Eduardo Enríquez Maya, Myriam Paredes, Juan Diego Gómez, Roberto Gerlein, Mauricio Delgado, Nadia Blel, Juan Manuel Corzo, Jorge Hernando Pedraza y Hernán Andrade, este último director de la colectividad. Allí, se definieron algunos aspectos como, por ejemplo, un acuerdo programático con Duque que incluya el respeto por los principios del partido, cómo hacer pública la adhesión y cómo conformar comités políticos regionales ajenos al uribismo, “porque nosotros nos vamos con Duque, peor no somos uribistas”, dijo una fuente del partido a El Espectador.

Pero del otro sector, los que están con Vargas también hicieron su propia cena. Ocurrió este lunes y el anfitrión fue el senador Juan Samy Merheg. “Estuvo muy plana y aburrida, pero sabemos que más allá de eso, Vargas va a estar en segunda vuelta”, comentó uno de los asistentes a ese encuentro.

Entre los apoyos al lado de Vargas se cuentan al representante a la Cámara y senador electo de Córdoba, David Barguil, el actual presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda y los congresistas Nora García, Lina Barrera, Carlos Trujillo, Luis Emilio Sierra y Laureano Acuña. “Veo que Germán Vargas tiene una opción creciente para segunda vuelta con ese apoyo parlamentario que él está sumando”, dijo Cepeda.

La razón de la falta de unidad del Partido Conservador en torno a un solo candidato tiene una sola razón, que es explicada por los sectores que van con Duque. Fuentes consultadas por este diario afirmaron que el exvicepresidente Vargas “es un hombre de muy mal temperamento. Es increíble que en estos casi ocho años que estuvo en este gobierno no haya logrado un acompañamiento firme a su alrededor. Y la verdad es que él es el candidato de Santos, y nosotros nos sentimos humillados por él. Nos ‘mamaron gallo’”, expresó una importante voz azul. Lo cierto es que ya se oficializó la decisión y, ahora sí, arrancará la campaña en forma, con los acuerdos definidos y una segunda vuelta difícil de predecir.

Resta esperar que ambos sectores construyan acuerdos programáticos con los candidatos que apoyarán en la primera vuelta y definir la metodología para hacer la campaña regional.

El directorio autroizó la libertad para todos los militantes del partido.