Consulta anticorrupción se votará el próximo 26 de agosto: Claudia López

-Redacción Política

La senadora de la Alianza Verde aseguró que la fecha ya fue acordada con la Registraduría Nacional del Estado Civil. El Gobierno, quien debe convocar a las urnas, aún no se ha pronunciado.

La votación de la consulta anticorrupción será convocada para el próximo domingo 26 de agosto, señaló la senadora Claudia López, una de las promotoras de la iniciativa, en entrevista con W Radio.

“La votación de los siete mandatos será el domingo 26 de agosto”, dijo López, y aseguró que ya se ha acordado esa fecha con la Registraduría Nacional del Estado Civil, no obstante, el presidente de la República, quien tiene la potestad de hacer la convocatoria para esta jornada no se ha pronunciado sobre una fecha hasta el momento.

López dio la información luego de ser consultada por las razones que conllevaron a que no renunciara a su curul en el Senado para hacer campaña electoral a la Presidencia en la primera vuelta, en la que fue fórmula vicepresidencial del exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo.

“Yo dije en estos micrófonos que mientras no saliera la consulta anticorrupción, de la cual soy vocera, no me voy porque aquí tengo una responsabilidad con más de 4’500.000 personas”, dijo López.

El pasado martes 5 de junio, en una votación unánime (84 votos a favor y cero en contra), la plenaria del Senado de la República votó favorablemente el concepto de conveniencia para la realización de la iniciativa popular que recolectó más de cuatro millones de firmas el año pasado.

De esta manera, la iniciativa pasada a la Presidencia de la República para que sea el propio presidente Juan Manuel Santos quien convoque a las urnas en las que los ciudadanos tendrán que votar sí o no en cada uno de los siete mandatos que contempla la consulta anticorrupción y que pretende, entre otras cosas, bajarle el salario a los congresistas, obligar a que estos deban hacer públicas sus declaraciones de renta y bienes antes de posesionarse o la realización de audiencias públicas para la designación del presupuesto nacional.

Aunque el Gobierno Nacional no ha dicho nada respecto de la fecha, la iniciativa siempre tuvo el apoyo de este y Guillermo Rivera, ministro del Interior, aseguró que se garantizará la realización de la consulta anticorrupción. El día de la votación de la consulta anticorrupción, para que esta sea válida, deberán salir a votar por lo menos el 30 % del censo electoral vigente, que se estima en cerca de 12 millones de votantes.

