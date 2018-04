Continúa tensión entre Álvaro Uribe e Iván Cepeda por caso de falsos testigos

-Redacción Política

En la plenaria del Senado de la República hubo réplica este martes de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de negar el recurso de reposición, presentado por el apoderado del senador Álvaro Uribe Vélez. En ese documento, la defensa del congresista pidió anular un fallo previo del alto tribunal en el que se solicitó la apertura de una indagación en contra del expresidente por la presunta utilización de falsos testigos.

El senador del Centro Democrático señaló que respeta, pero que no puede compartir que la Corte Suprema sostenga que el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, no excedió sus facultades cuando la Cámara de Representantes lo envió a hacer un examen de la situación de derechos humanos en las cárceles "y termina ofreciéndoles beneficios a presos para acusar a mi hermano y a mí".

Según Uribe, hay pruebas de testigos que declararon por escrito, y que luego confirmaron en la Corte, que había recibido oferta de beneficios por parte de Cepeda para declarar en contra de Uribe y su hermano Santiago Uribe. "Después de que se presentó el recurso de reposición he recibido otras pruebas que la Corte dice que no considera porque no hacen parte del proceso. Aspiro a que las considere", dijo el expresidente en la plenaria del Senado.

Para finalizar su intervención, Uribe señaló que el Juan Carlos "el Tuso" Sierra fue visitado por Cepeda en una cárcel de Estados Unidos y que este "le ofreció beneficios a él y su familia para declarar contra mi hermano y contra mi persona. Le he pedido a la Corte de Justicia que pida esa declaración al Tuso Sierra".

Por su parte, el senador Cepeda respondió, fuera de los micrófonos del Senado, que la Corte ha dicho con claridad que frente la decisión tomada no procede ningún recurso y que, por lo tanto, queda absuelto de toda responsabilidad en la supuesta creación de una red de falsos testigos y que, por el contrario, será Uribe quien deba responder por ese delito. "Espero que esté bien preparado porque nosotros nos estamos preparando en calidad de víctimas para participar en ese proceso", expresó Cepeda.