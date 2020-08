El nuevo comandante de la Armada se desempeñaba hasta ahora como jefe de estado mayor naval operacional. Ramírez llevaba en el cargo desde diciembre de 2018, cuando el presidente Iván Duque cambió toda la cúpula.

En la noche de este miércoles, el presidente Iván Duque anunció un cambio en la cabeza de la Armada Nacional: salió el almirante Evelio Ramírez y asumió el contraalmirante Gabriel Pérez. Según el primer mandatario, el almirante Ramírez le expresó su deseo de salir del servicio ante situaciones familiares y algunos quebrantos de salud. La nueva cabeza de la Armada era hasta hoy el jefe de estado mayor naval operacional

“He tenido la oportunidad de dialogar con el almirante Evelio de Jesús Ramírez Gáfaro y hoy quiero agradecerle su servicio a Colombia, a la Armada y nuestro país. El almirante, por razones personales, que las he entendido, me ha manifestado su deseo de retirarse del servicio activo. Yo le he aceptado por las circunstancias que me ha expresado”, expresó el primer mandatario, que agradeció los más de 35 años de servicio del almirante Ramírez en la Armada.

En su último discurso como comandante de la Armada, el almirante Ramírez le agradeció al presidente Iván Duque los 20 meses que le permitió estar al mando de la Fuerza encargada de cuidar los ríos y mares de Colombia. Asimismo, reconoció a los más de 31.000 miembros de la Armada que lo acompañaron en su tiempo como comandante y durante toda su carrera castrense. “Hace usted una muy buena selección de un marino que ha cumplido con creces en los cargos en los que a lo largo de su carrera ha ejercido”, declaró el saliente oficial en reconocimiento a su sucesor, el contraalmirante Gabriel Pérez.

La ahora cabeza de la Armada, el contraalmirante Gabriel Alfonso Pérez, ha tenido una fructífera carrera que como último paso antes de la comandancia fue la jefatura de estado mayor operacional. Antes de este cargo, en 2017, fue designado como comandante de la Fuerza Naval del Caribe, cargo en el que sucedió precisamente al hoy saliente almirante Evelio Ramírez. También fue director de la Escuela Almirante Padilla -una de las más importantes en la Fuerza-, comandante de la Fuerza Naval de Oriente, entre otras importantes dignidades de la Armada.

“Es un reto significativo el que usted el día de hoy me entrega. Espero no ser inferior al reto que usted ha puesto en mí. Un reconocimiento muy especial al almirante Evelio Ramírez Gáfaro por su liderazgo y compromiso en la Armada Nacional durante los últimos años. Esperando seguir su guía y ejemplo para mantener la imagen institucional y los muy buenos resultados”, fueron las primeras palabras del comandante Pérez.

Durante el anuncio, en el que estuvo el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y el resto de la cúpula de la Fuerza Pública, el presidente Iván Duque anunció que el próximo sábado estará en Cartagena para rendirle honores al saliente comandante Evelio de Jesús Ramírez Gáfaro y darle la bienvenida al cargo al contraalmirante Gabriel Pérez.

El almirante Ramírez Gáfaro llegó a la comandancia de la Armada el mismo día en que el general Nicacio Martínez asumió como cabeza del Ejército. Sin embargo, sus pasos por la comandancia fueron bastante dispares. Mientras que el general Martínez tuvo que hacerle frente a varios escándalos en las filas, que incluso habrían sido uno de los motivos de su salida en diciembre de 2019, el comandante de la Armada tuvo una administración más bien calmada.

Uno de los mayores escándalos fue la aparición en el lado venezolano de unas lanchas de la Armada. Este hecho le costó la permanencia en la fuerza a 14 miembros: un coronel, un capitán, tres suboficiales y nueve infantes de marina. Más allá de este hecho, la comandancia de Ramírez no tuvo mayores sobresaltos.