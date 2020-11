El empresario John Rendon, señalado de ser el estratega que habría contactado el embajador para “ayudar a Trump”, pidió evitar que se desate un “litigio y una retórica” que deterioren las relaciones entre ambos países.

En medio del escándalo por supuestos contactos de funcionarios del gobierno de Iván Duque con la campaña de reelección de Donald Trump, este miércoles se conoció un comunicado de John Rendon, el contratista del Pentágono que –según denunció el expresidente Juan Manuel Santos–, habría sido contactado por el embajador Francisco Santos para ofrecer ayuda al saliente mandatario estadounidense.

Según denunció el lunes el exmandatario colombiano, el embajador se comunicó con el contratista para preguntar cómo podían ayudar a Trump e incluso, se ventiló la posibilidad de que el propio Duque viajara a ese país. “Hay un estratega, un contratista del Pentágono, que ha ayudado mucho a Colombia en los pasados gobiernos. El embajador lo llamó y le preguntó cómo podía ayudar a Trump. Se planteó incluso la posibilidad de que el presidente Duque viajara a Estados Unidos (...) eso finalmente no sucedió. Esa persona le dijo al embajador que estaba cometiendo un gran error, que incluso podría ser ilegal”, dijo el expresidente a W Radio.

En contexto: ‘Pacho Santos contactó a contratista del Pentágono para ayudar a Trump’: Juan Manuel Santos

Dicha declaración generó el rechazo del embajador Santos, quien anunció que llevará la discusión a los estrados y denunciará, a través de su abogado (Iván Cancino), al exmandatario por los delitos de injuria y calumnia. “Va a tener que mostrar quién es el funcionario, quién le habló, cuándo lo llamó, qué le dijo y con quién hablé”, manifestó el diplomático a la Revista Semana.

En medio de este revuelo, habló el supuesto contratista: John Rendon, quien dijo que su abogado se pondrá en contacto con Cancino para evitar que se desate un “litigio y una retórica que pueden generar el riesgo de dañar las relaciones entre los Estados Unidos y Colombia”.

En su misiva, Rendon admite que, durante 20 años y al servicio de administraciones que van desde Andrés Pastrana hasta Iván Duque, ha sido consultor gubernamental en asuntos de seguridad en Colombia. En esa línea, señala que lo que más le conviene a Colombia, y al mundo, es que la relación con Estados Unidos “se mantenga fuerte”.

En contexto: Santos asegura que hay funcionarios del Gobierno apoyando la campaña de Trump

Para el contratista, la relación entre ambos países “debe continuar y trascender partidos políticos y personajes”, buscando adelantar una agenda común que fortalezca la seguridad de Colombia y Estados Unidos. Sin embargo, advierte también que la política ha pasado a ser “el arte de la aniquilación”.

“Tristemente, en muchos países la política, que alguna vez fue llamada una noble profesión, ha pasado del arte del compromiso, a convertirse en el arte de la aniquilación. Este fenómeno es tan corrosivo como la corrupción para las bases de la libertad”, alega Rendon.

En el comunicado, el contratista –que se declara “amigo de Colombia”– explica que, durante su trabajo con gobiernos colombianos, ha seguido una regla: “Todas las conversaciones con funcionarios en cada gobierno deben ser confidenciales, independientemente de si lo que reportan los medios es acertado o no”.

En contexto: Colombia, en el radar de Biden

Si bien dice que mantendrá esa posición, asegura que, fruto de su labor, ha aprendido que “cada presidente, cada líder se erige sobre los hombros de los presidentes que lo han antecedido, sin importar el partido o el personaje”.

En esa línea, destaca la “dedicación del presidente (Andrés) Pastrana” y el viaje en el que el país se embarcó, para pasar de ser un Estado casi fallido a lo que es hoy. Acto seguido, manifestó que esos esfuerzos le permitieron al presidente Álvaro Uribe “triunfar y ganar la guerra, recuperar una seguridad real para los ciudadanos, y devolverle el gobierno al pueblo a través de sus consejos comunitarios”.

Luego se refiere al expresidente Santos y califica como un extraordinario logro “terminar una guerra que acabó con la vida de decenas de miles de hombres, mujeres y niños inocentes durante más de medio siglo”, insistiendo que no habría sido posible “sin el éxito del presidente Uribe”. No obstante, indica también que “el progreso económico y social del presidente Duque” no habría sido posible sin el éxito de Santos.

Lea también: Los reclamos al presidente Iván Duque ante la victoria de Joe Biden

“Agradezco al pueblo de Colombia y a sus gobiernos de las dos últimas décadas por todo lo que me han enseñado. Ha sido, es y siempre será un honor y un privilegio apoyar la relación bipartidista entre Colombia y los Estados Unidos. Que nada más que los océanos y los mares se interpongan entre nuestros dos países”, concluye Rendon.