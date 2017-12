Corresponderá a Uribe consolidar las coaliciones: precandidatos uribistas

-Redacción Política

Iván Duque, Rafael Nieto, Carlos Holmes Trujillo, María del Rosario Guerra y Paloma Valencia, los cinco precandidatos del Centro Democrático, firmaron un documento en el que se comprometen a “acatar con respeto los resultados del mecanismo de selección de candidato único mediante encuesta”. Además, en el mismo texto, divulgado este martes, se deja en claro que las coaliciones políticas con miras a las elecciones de 2018, no dependerán del que sea elegido como candidato, sino del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El documento de compromiso se conoce después de que se anunciara de que la senadora Paloma Valencia había sido descartada de la baraja de precandidatos, quedando así solo tres: Duque, Nieto y Holmes. Ya en días pasado había salido de la competición la también senadora María del Rosario Guerra. Aun así, fueron los cinco los que firmaron el texto. Esto, porque además de respetar los resultados de las elecciones, también los compromete a “apoyar políticamente” al candidato final.

Pero los compromisos no son solo para apoyar al que resulte elegido entre los cinco. Quizá para evitar que pase algo similar a lo sucedido en las elecciones de 2010, cuando Juan Manuel Santos estuvo en campaña con Uribe, pero tan pronto llegó a la Casa de Nariño se alejó de sus posturas, hay una cláusula que compromete al que sea elegido como candidato a “defender y acatar la columna vertebral programática” del Centro Democrático.

“El candidato que resulte seleccionado a través del mecanismo señalado se obliga y se compromete a defender y acatar la columna vertebral programática de nuestra colectividad y las propuestas que resulten del trabajo realizado por el Partido a través de los foros programáticos, y que se denominará ‘Programa de Gobierno del Centro Democrático’”, dice la segunda cláusula firmada por los precandidatos.

Algo que también podría ayudar a relajar los ánimos, pues, aunque ante la opinión pública intentan mostrarse sin mayores diferencias, dentro de las filas del uribismo se ha hecho palpable las diferencias entre los cinco y ya varios sectores uribistas se han inclinado por uno u otro precandidato. Es el caso del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga que está con Holmes, del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos que optó por Nieto, o de 18 congresistas del Centro Democrático (entre ellos Ernesto Macías, Margarita Restrepo y Everth Bustamente) que se decantaron por Duque.

A esto se suma el compromiso de que no será el candidato presidencial quien se encargue de organizar e impulsar futuras coaliciones, sino que esta tarea será exclusiva del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. “Los precandidatos que participan en el proceso que se adelanta para la selección del candidato único a la Presidencia de la República por el partido Centro Democrático y quien resulte elegido como tal, se comprometen a respetar la coalición acordada entre los ex presidentes Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana Arango y las fuerzas afines al No. Corresponderá al ex presidente Álvaro Uribe consolidar las coaliciones, que serán acatadas por el candidato”.

Otros de los compromisos que adquieren Holmes, Nieto, Duque, Valencia y Guerra son: hacer énfasis en “seguridad democrática, cohesión social, confianza inversionista, Estado austero y diálogo popular”, y respetar los límites en campaña en lo que se refiere a la financiación y a la publicidad cuando comience en forma la carrera electoral para ser el nuevo ocupante de la Casa de Nariño.