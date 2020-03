“Corte ha mantenido el principio provida”: Duque sobre decisión frente al aborto

Duque defendió las "circunstancias excepcionalísimas" que permiten el procedimiento, "como el peligro en la vida de la madre, la malformación genética no compatible con la vida o el acceso carnal violento”.

Duque defendió las "circunstancias excepcionalísimas" que permiten el procedimiento, "como el peligro en la vida de la madre, la malformación genética no compatible con la vida o el acceso carnal violento”. Presidencia de la República

Desde Washington, en Estados Unidos –donde dialogó con su homólogo Donald Trump sobre narcotráfico y Venezuela–, este lunes el presidente Iván Duque se refirió a la decisión de la Corte Constitucional, que no cambió las reglas de juego y mantuvo las tres causales para el procedimiento. Según el mandatario, con esta determinación, se “ha mantenido el principio provida”.

En contexto: El aborto en Colombia seguirá tal y como estaba, decide la Corte Constitucional

Duque, quien se declaró una persona provida y un convencido de que “la vida empieza desde la concepción”, aseguró que el pronunciamiento “se recibe con tranquilidad”, en la medida en que mantiene la línea jurisprudencial marcada por el mismo tribunal desde 2006.

“En Colombia, a nivel jurisprudencial, hace ya varios años hubo un pronunciamiento en el que se establecía que, bajo el principio provida de nuestra Constitución, existieron unas circunstancias excepcionalísimas, como era el peligro en la vida de la madre, la malformación genética no compatible con la vida o el acceso carnal violento”, dijo el jefe de Estado, señalando que “se ha mantenido ese principio y es muy importante para nuestro país”.

Lea también: Así reaccionan congresistas a determinación de la Corte sobre el aborto

Tras meses de expectativa, la Sala Plena de la Corte, con una votación de seis contra tres, no acogió la ponencia que presentó el magistrado Alejandro Linares –que pedía despenalizar el procedimiento en las primeras 16 semanas de gestación– y, en cambio, consideró que las demandas que originaron la discusión no contaban con los requisitos mínimos, por lo que no ameritaban un nuevo pronunciamiento. En otras palabras, nada cambió.

Este año, la expectativa estaba de nuevo puesta en los nueve magistrados del alto tribunal que tuvieron en sus manos la posibilidad de cambiar el rumbo. Las posibilidades pasaban por despenalizarlo por completo, dejarlo tal y como está (legal solo bajo tres causales) o no emitir un nuevo pronunciamiento de fondo.

Así lo decidió el alto tribunal al estudiar dos demandas de la abogada Natalia Bernal, quien pedía, básicamente, retroceder en el reconocimiento de este derecho fundamental y penalizar totalmente la interrupción voluntaria del embarazo. A favor de la ponencia de Alejandro Linares votaron solamente los magistrados Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas, mientras los magistrados Diana Fajardo Rivera, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo, Antonio Lizarazo Ocampo y Carlos Bernal Pulido concluyeron que, sobre algunos cargos que alegaba la abogada Bernal, la Corte ya se había pronunciado hace 14 años.

A pesar de que en Colombia el modelo de despenalización parcial bajo tres causales, similar al de otros países, cumple ya 14 años, las mujeres siguen enfrentando innumerables barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Estos obstáculos, que ponen en riesgo la salud de las mujeres, han sido denunciados por organizaciones internacionales y de derechos humanos y también fueron identificados por el magistrado Linares en la ponencia que pedía levantar la cosa juzgada y pronunciarse de nuevo sobre el tema.