Créditos a empresas afectadas por el cierre de la vía al Llano se fueron para otras regiones

Redacción Politíca

Según la denuncia de la senadora Maritza Martínez, Bancoldex no tuvo la rigurosidad para entregar los recursos, que en su mayoría fueron a parar a empresas de Antioquia, Atlántico y Caldas, sin ningún vínculo comercial, mercantil o logístico con la región.

Los créditos para pymes y grandes empresas, que debían estar dirigidos a la Orinoquia y la zona oriental de Cundinamarca, directos afectados por el cierre de la vía al Llano, habrían ido a parar a empresas de Antioquia, Atlántico y Caldas, entre otras, denunció la senadora Maritza Martínez, del Partido de la U.

La congresista aseguró que apoya y respalda los pronunciamientos hechos en este sentido por los mismos empresarios de la región afectada, al tiempo que cuestionó la falta de rigurosidad en el proceder del Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex), responsable del manejo de dichos créditos.

Con base en información suministrada por el mismo Bancoldex, Martínez reveló que los mayores beneficiarios de estas ayudas fueron empresas de Envigado y Medellín en Antioquia, y Soledad y Barranquilla en el Atlántico, “que no pueden catalogarse, de ninguna manera, como empresas afectadas por la crisis económica que ha generado el cierre de la principal vía de comunicación de la Región Llanos con el centro del país”.

La información de Bancoldex, del cupo global de $200 mil millones, se destinaron un poco más de $75 mil millones para microempresarios, dineros que, según la entidad, ya se han ejecutado en un 100% y cuyos beneficiarios han sido pequeños empresarios locales, lo cual, recalcó la senadora de la U, no ha sido posible verificar. La respuesta de la entidad es que se necesitan 180 días para recibir el reporte de las microempresas beneficiarias.

En cuanto a los $125 mil millones restantes, ya se han desembolsado $107 mil millones entre 139 empresas, de los cuales solo $38 mil millones se entregaron en la región y los $69 mil millones restantes se fueron a otros departamentos ajenos y distantes de la Orinoquia, distribuidos de la siguiente manera: $14 mil millones entregados a empresas no domiciliadas pero con presencia directa en la zona, y $55 mil millones a firmas que no sólo no están domiciliadas sino que su presencia directa es inexistente.

Sin embargo, Bancoldex insiste en que son “firmas con afectación y vínculo comprobado”. En conclusión, las empresas domiciliadas en la región de la Orinoquia solo recibieron un poco más del 35% de los recursos para pymes y grandes empresas, quedando el 65% en las foráneas.

“Es importante insistir en que estas medidas adoptadas y anunciadas por el presidente Iván Duque, tenían como único propósito disminuir los graves efectos adversos que el cierre de la vía ha generado a los llaneros, e impedir el descalabro económico de las empresas con domicilio en la región. Solo ellas debían ser las beneficiarias de estas medidas y no aquellas con domicilio en otras zonas del país que, como ahora lo quiere argumentar Bancoldex para justificar la entrega de estos créditos, a pesar de ello son ‘firmas que tienen algún tipo de vínculo, comercial, mercantil o logístico con la región”, enfatizó Martínez.

Y concluyó: “Los llaneros exigimos respeto y especial consideración con nuestro sector productivo. Esperamos que se subsanen todas estas desavenencias que se han tenido con la región por parte del nivel central, pues no es justo que con una crisis económica y social tan profunda como la que estamos viviendo por el cierre de la vía Bogotá-Villavicencio, ahora lo que se suponía era nuestro salvavidas, hoy sean recursos que tomaron otros rumbos”.