“Creemos en tu inocencia”: Consejo político de FARC a Santrich

-Redacción Política

A través de una carta, el consejo político del partido FARC reiteró su solidaridad a Jesús Santrich, recluido en la fundación Caminos de Libertad, de propiedad del Episcopado colombiano desde el pasado 10 de mayo, y quien es acusado de traficar 10 toneladas de droga hacia los Estados Unidos.

“Ya lo hemos dicho antes, y lo volvemos a repetir: creemos en tu inocencia y no dudamos que la verdad terminará por imponerse, frente a la infamia y la calumnia”, señala la misiva, en la que le recuerdan al exlíder guerrillero de las voces de solidaridad que ha despertado su reclusión.

“Han expresado su abierto rechazo a lo que sin duda constituye el más grave intento por afectar la materialización del acuerdo de paz, que con tanto celo tú ayudaste a construir, pensando siempre en lo mejor para tus compatriotas”, dice la comunicación.

El miércoles pasado, una delegación de solidaridad ingresó al lugar de reclusión del exguerrillero para entregar una carta con cerca de 2.000 firmas, en la que se le pide a Santrich que suspenda la huelga de hambre que realiza desde hace un mes y nueve días.

Lea la carta completa:

Camarada Jesús Santrich,

El Consejo Político Nacional desea expresarte con esta breve nota nuestro reconocimiento, y el de toda la militancia partidaria, por el inmenso valor que has tenido al enfrentar el montaje del que has sido víctima, así como la fortaleza para enfrentar esta dura prueba en tu lucha por la paz con justicia social, por la soberanía y la dignidad de nuestro pueblo. Ya lo hemos dicho antes, y lo volvemos a repetir: creemos en tu inocencia y no dudamos que la verdad terminará por imponerse, frente a la infamia y la calumnia.

Seguramente, estás enterado de cómo crecen cada día las voces de solidaridad y los pronunciamientos para que seas puesto en libertad. Juristas de renombre, iglesias de diversas confesiones, representantes de la política nacional e internacional, así como organizaciones sociales de Colombia y el mundo, han expresado su abierto rechazo a lo que sin duda constituye el más grave intento por afectar la materialización del acuerdo de paz, que con tanto celo tú ayudaste a construir, pensando siempre en lo mejor para tus compatriotas.

Valoramos tu ejemplo de dignidad y tu tenacidad para enfrentar la adversidad; puedes estar seguro que seguiremos trabajando de distintas formas por lograr tu libertad. A la vez, queremos recoger las múltiples voces que te piden suspender la huelga de hambre, haciendo nuestra esa petición a nombre de todo el Partido. La verdad y la justicia necesitan de tu presencia para imponerse sobre la maldad y la perfidia.

Con afecto de camaradas, va nuestro abrazo

Consejo Político Nacional, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

FARC.