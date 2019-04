¿Cuáles serían las implicaciones de levantar el impedimento de Uribe para discutir las objeciones a la JEP?

-Redacción Política

En su desespero por salvar las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático, manifestó, el pasado miércoles, su deseo de participar en la votación del próximo lunes, a sabiendas de que en 2017 la plenaria aprobó su impedimento para este tema. Es más, durante la sesión dijo, también, que buscará un consenso entre los partidos para pasar, al menos, dos de los seis reparos.

Los argumentos por los cuales Uribe presentó su impedimento para votar la ley estatutaria eran las investigaciones que pesan contra él sobre supuestos nexos con el paramilitarismo, al igual del proceso que lleva adelantado la justicia contra su hermano Santiago, por presunto homicidio y vínculos también con grupos de autodefensa. Además de estas razones, también explicó que es víctima de las Farc por la muerte de su padre.

Como era obvio, ahora que esa ley estatutaria está en discusión por cuenta de objeciones que el presidente Iván Duque le hizo a seis de sus artículos, las cuentas que se hacían dentro de Senado eran sin el voto del expresidente. Sin embargo, estos cálculos cambiaron tras el anuncio que hizo en la pasada plenaria.

Para poder participar de la votación, el líder del Centro Democrático tendrá que hacer la proposición antes del trámite de las objeciones y esta deberá ser sometida a consideración del recinto. De ser aprobado, el exmandatario podría permanecer en la sesión y participar del debate.

Según un expresidente del Consejo de Estado consultado por El Espectador, que prefirió no revelar su nombre, la figura del levantamiento de un impedimento es algo raro de por sí, pero no improbable. Para él, la proposición que haga el exmandatario deberá estar sustentada no solamente en su deseo de participación, sino también en la inexistencia de las circunstancias y causales que lo llevaron a declararse impedido. En otras palabras, que las investigaciones contra él y su hermano hayan finalizado.

De ser así y de levantarse el impedimento, Uribe podría participar tranquilamente del debate. Sin embargo, advierte otro escenario: “Si no está suficientemente acreditado que no existen las causas del impedimento y este se levanta, creo que podría dar lugar a una discusión de fondo sobre los responsables de ese levantamiento y sobre él mismo”.

En ese sentido, el extogado insistió: “No es suficiente querer participar, el hecho de que le levanten su impedimento es porque debió de desaparecer la circunstancia que lo generó”.

Sin hacer esas interpretaciones, otro exmagistrado de ese alto tribunal señaló sobre este caso que “lo grave sería que no le levanten el impedimento y él intervenga, eso incurre en una falta disciplinaria gravísima que puede ser denunciada ante la Procuraduría”. A la vez que no descarta una recusación por parte de algún senador que crea firmemente que el expresidente debe permanecer impedido para esta discusión.

No obstante, el senador del Polo Democrático y acérrimo opositor de Uribe, Iván Cepeda, descartó posibles recusaciones contra el líder del uribismo aduciendo la importancia de contar con la presencia de todos los congresistas para hacer la discusión de las objeciones.

“Creo que cada congresista es libre de considerar si está o no impedido en un debate, es una decisión lícita si el senador somete ese impedimento (...) No veo un asunto que merezca un tipo de censura, me parece que en un debate tan importante deben poder participar todos con total libertad”, apuntó.

Lo que sí advirtió que espera es que esta discusión no se dé en ánimos dilatorios. “En este debate que llevamos dos años es necesario terminarlo ya”, concluyó. Hasta ahora lo único certero es que el lunes, en primer orden, se deberá resolver el asunto del expresidente Uribe, si persiste con su deseo de votar las objeciones para procurar salvarlas, pues según las cuentas en el Senado, el Gobierno tampoco tiene las mayorías, como ocurrió en Cámara, donde salió derrotado, para cambiar algunos puntos de la JEP.