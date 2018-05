“Cualquier gesto que contribuya a la verdad es positivo”: Gobierno

-Redacción Política

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, también lamentó que el cese unilateral decretado por la guerrilla del Eln no hubiese sido indefinido.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, también lamentó que el cese unilateral decretado por la guerrilla del Eln no hubiese sido indefinido. Ministerio del Interior

El gobierno nacional respondió a la carta que muy temprano en la mañana de este martes reveló el exguerrillero y hoy dirigente político del naciente partido FARC, Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, en la que le pide al expresidente Álvaro Uribe que comparezcan juntos a la Comisión de la Verdad.

En esa misiva, ‘Timochenko’ parte de afirmar que el hoy senador Uribe tendrá que ir, tarde o temprano, al a Jurisdicción Especial de Paz por su presunta responsabilidad en el conflicto armado y, en ese sentido, le pide contribuir a la reparación a las víctimas.

(Lea: ‘Timochenko’ afirma que Uribe terminará en la JEP)

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, aclaró al respecto que la comparecencia ante la Comisión de la Verdad, organismo instalado recientemente y creado a propósito del Acuerdo de Paz, no es obligatoria. No obstante, dijo que “cualquier gesto, cualquier aproximación a la verdad sobre los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado para el gobierno es altamente positivo”.

Sin embargo, no se refirió en concreto a la eventual llegada del expresidente Uribe a dicha instancia pues, agregó que “quienes deban acudir a la Comisión de la Verdad es un asunto que hace parte de lo que está ya regulado, tanto en la Constitución y en el caso de la Comisión de la Verdad, en el artículo del decreto que le dio desarrollo al artículo constitucional que la creó”, dijo Rivera.

El jefe de la cartera política también recordó que la Comisión de la Verdad no es una instancia judicial y que, desde esa perspectiva, no habrá consecuencias judiciales para aquellos que acudan a contribuir a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas del conflicto.

Gobierno esperaba un cese unilateral indefinido

El ministro del Interior también se refirió al cese unilateral temporal que decretó la guerrilla del Eln a propósito de las elecciones presidenciales que se avecinan. Dijo que si bien es una buena noticia para los colombianos, esperaba que dicho cese fuera indefinido. “Lo ideal hubiese sido un anuncio de un cese al fuego indefinido. El que se ha hecho es importante, pero la aspiración que tenemos los colombianos es que existan muchos más gestos de paz por parte del Eln”, dijo Rivera.

(Lea: ELN cesará sus "actividades militares" durante las elecciones)

Sin embargo, sí reconoció que las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo fueron las más tranquilas en toda la historia de Colombia, y añadió que espera que las presidenciales del 27 de mayo también lo sean. “Este anuncio es un elemento muy importante que permitirá que estas elecciones sean pacíficas. El gobierno aspira a que la mesa de conversaciones de La Habana muy pronto permita otros resultados concretos a favor de la paz de los colombianos”, concluyó Rivera.