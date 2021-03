Son varias las interpretaciones sobre la fecha en la que la vicepresidenta tendría que dejar el cargo para poder aspirar a las elecciones en 2022. La primera ya pasó y la última fecha sería en mayo, un año antes de las presidenciales.

Falta más de un año para la contienda presidencial de 2022, pero desde ya se tiene entre los planes que la actual vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, sea una de las contendientes en estas elecciones. Sin embargo, no se tiene claro en qué momento esta debe dejar el cargo para no inhabilitarse. Los conceptos son varios y todo se debe a la forma en la que la segunda del Ejecutivo llegó al cargo.

Según la reforma del equilibrio poderes, llevada a cabo en 2015 y en la que se introdujo un artículo para favorecer las aspiraciones presidenciales de Germán Vargas Lleras, al cargo de vicepresidente se pusieron las mismas inhabilidades para aspirar que las que tenían ministros, magistrados, procurador, defensor, fiscal, entre otros cargos en el Estado. Esto quiere decir, según el artículo 197 de la Constitución, que podía aspirar como candidato a la presidencia si dejaba su cargo un año antes del proceso electoral.

Bajo esta premisa, la vicepresidenta tendría plazo hasta el 29 de mayo de 2021 para abandonar el cargo sin inhabilitarse. Esto debido a que los comicios presidenciales de 2022 se llevarán a cabo el 29 de mayo. Sin embargo, en el caso de Marta Lucía Ramírez, son otros los factores que siembran dudas sobre la fecha en la que tiene que abandonar su cargo.

Ahora último, varios han señalado que la vicepresidenta solo tendría hasta este sábado para renunciar, pues el 13 de marzo de 2022 es la fecha designada para las votaciones para escoger Senado y Cámara. En estas elecciones también se llevarán a cabo las consultas interpartidistas en las que se supone que Ramírez participará para sacar el candidato que represente en las presidenciales a los sectores de derecha y centroderecha.

Sin embargo, si se lee el artículo 197 de la Constitución, este solo establece que no podrá ser elegido como presidente o vicepresidente “el ciudadano que un año antes de la elección haya tenido la investidura de vicepresidente”. Esto da a entender que el periodo de inhabilidad para Marta Lucía Ramírez solo comenzaría a correr a finales de mayo de este año.

No obstante, la ley 1475 de 2011 (por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partido y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones) podría complicarle el panorama a la conservadora bajo la prohibición de la doble militancia.

Según esta prohibición, consagrada en el artículo 2 de la ley 1475, “los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones”.

En el caso de Marta Lucía Ramírez, aunque aspiró como precandidata presidencial por el movimiento “Por una Colombia honesta y fuerte” -que recogió firma para ella-, como vicepresidenta figuró en el tarjetón y en los formularios de inscripción como representación del Centro Democrático. En pocas palabras esto quiere decir que figura como militante del partido de gobierno y en su aspiración no solo juegan las reglas de la inhabilidad por cargo sino por doble militancia.

Esto implica que, de renunciar en mayo, existe la posibilidad de que la vicepresidenta tuviera que presentarse obligatoriamente por el Centro Democrático a la contienda presidencial. Esto sería un duro golpe contra los conservadores que han venido barajando la posibilidad de que esta sea su ficha para llegar a la Casa de Nariño en 2022.

Pero, si Ramírez quisiera aspirar a la presidencia por otro partido o movimiento ciudadano, la reglas serían otras. Según el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Armando Novoa, basado en el artículo que prohíbe la doble militancia, ella tendría que haber renunciado un año antes de la fecha del primer día de inscripción de candidatos a presidente. Aunque todavía no se conoce el calendario electoral oficial, normalmente esta fecha cae la última semana de enero.

Esto quiere decir que a Marta Lucía Ramírez ya se le habría hecho tarde para renunciar si su intención es aspirar por otro partido o movimiento que no fuere Centro Democrático. Además, señaló Novoa, en los procesos de consultas interpartidistas también juegan las reglas de la doble militancia, por lo que la vicepresidenta estaría limitada a aspirar por las banderas del uribismo.

Sin embargo, la situación de Ramírez no es clara y esto se debe a que no hay mayores antecedentes sobre su situación, dado que el único vicepresidente que fue candidato en la siguiente elección fue Germán Vargas Lleras. Frente a pronunciamientos del Consejo de Estado, solo hay dos fallos relacionados sobre el tema, uno de ellos que vincula a la propia Marta Lucía Ramírez

En 2019, al alto tribunal administrativo llegó una acción de nulidad en contra de la elección del presidente Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Según el demandante, la vicepresidenta había incurrido en doble militancia pues esta se presentó por el movimiento “Por una Colombia honesta y fuerte” como precandidata presidencial y luego como fórmula vicepresidencial figuró por el Centro Democrático.

Para el demandante, Ramírez habría violado el artículo 107 de la Constitución que prohíbe “que quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, se inscriba por otro en el mismo proceso electoral”. Sin embargo, el Consejo de Estado determinó que no fue así, pues dicha prohibición es para que no se irrespeten los resultados y los perdedores busquen otros partidos para llegar a las elecciones presidenciales. En este caso, según el tribunal, no se desconoció el resultado, sino que todo lo contrario, Iván Duque fue el candidato presidencial y Marta Lucía Ramírez lo apoyó como fórmula vicepresidencial.

En este proceso, la Procuraduría dio una justificación a favor de los actuales presidente y vicepresidenta frente a la inscripción únicamente por el Centro Democrático. Según el concepto del Ministerio Público, todo se trató de un olvido porque la inscripción no era solo por el partido, sino que realmente era por Centro Democrático y los movimientos “Por una Colombia Honesta y Fuerte” y “La Patria en Pie”, este último el movimiento de Alejandro Ordóñez.

En ese concepto, la procuraduría “concluyó que en atención a lo anterior se puede afirmar que la inscripción de la demandada como candidata a la Vicepresidencia de la República se hizo a nombre, no solo del Centro Democrático, sino también del movimiento Por una Colombia Honesta y Fuerte”. Esto podría ser usado por la actual vicepresidenta para decir que nuevamente recogería firmas a nombre de “Por una Colombia Honesta y Fuerte”, por lo que no estaría incurriendo en doble militancia y se podría quedar en su cargo hasta mayo.

Otro fallo que habría podido aclarar esta situación fue la acción de control de nulidad que presentó Alirio Uribe contra Germán Vargas Lleras por lanzarse por firmas en 2018 con el movimiento #MEJORVARGASLLERAS cuando era militante de Cambio Radical e incluso era vicepresidente en representación a ese partido. Aunque Vargas Lleras renunció en marzo, para Uribe, este lo hizo tarde y tenía que obligatoriamente presentarse por Cambio Radical.

En esta ocasión, la defensa del candidato fue que no era militante de Cambio Radical. Este punto fue secundado por el Ministerio Público, que señaló que, a pesar de que Cambio Radical hizo parte de la coalición que sacó a Santos presidente y a Vargas Lleras como vicepresidente, este último no estaba vinculado necesariamente con dicha colectividad.

Sin embargo, el Consejo de Estado no entró a pronunciarse de fondo sobre la demanda de Alirio Uribe, y simplemente la desestimó dado que la acción que radicó fue contra del CNE por avalar el logo y la campaña para recoger firmas a favor del candidato. Para el alto tribunal, no hubo irregularidades, dado que esa era la labor del Consejo Nacional Electoral y este no podía entrar a evaluar si hubo o no doble militancia. Al solo fallar en este sentido, el Consejo de Estado perdió la oportunidad de pronunciarse sobre las inhabilidades que tendría que sortear el vicepresidente si quisiera aspirar a la presidencia en las elecciones siguientes. Y, ahora, no se tiene claridad del que camino que debe tomar Marta Lucía Ramírez si en 2022 quiere ser la primer mujer presidenta de Colombia.